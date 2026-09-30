Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai quy tụ 50 quốc gia

Lịch trình sự kiện. Nguồn: Ban Tổ chức

Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa thế giới

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi năm 2026 đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 01- 04/10/2026 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn chương trình là PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Không chỉ là một sự kiện trình diễn nghệ thuật, Lễ hội được định vị là không gian đối thoại văn hóa đa chiều, nơi các giá trị di sản, nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh, thời trang và âm nhạc của nhiều quốc gia cùng hiện diện, tương tác và lan tỏa.

Lễ hội quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim có sự tham gia của 20 quốc gia, không gian thời trang với trang phục truyền thống đến từ 15 quốc gia và 19 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động liên tục trong 4 ngày, công chúng có cơ hội tiếp cận một bức tranh đa dạng về văn hóa thế giới, từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm.

Đồng thời, đây cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, những di sản tiêu biểu và hình ảnh một đất nước giàu bản sắc, cởi mở, năng động, sẵn sàng đối thoại và kết nối với thế giới.

Tham gia các chương trình nghệ thuật có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cùng các đơn vị nghệ thuật truyền thống như: Đoàn Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Đoàn nghệ nhân Cồng chiêng Tây Nguyên, Nhóm Thanh Âm Xanh, GomShow và các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Bên cạnh đó là lực lượng biểu diễn quy mô lớn gồm: vũ đoàn, dancer, nhóm trống đồng, thiếu nhi Sao Tuổi thơ, hợp xướng quốc tế Olympia, đội múa Lân sư rồng, diễn viên xiếc và hàng trăm diễn viên quần chúng.

Hành trình từ di sản đến tương lai

Đêm khai mạc với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” vào lúc 20h ngày 01/10 được xây dựng như một hành trình nghệ thuật, đưa khán giả từ chiều sâu cội nguồn văn hóa Việt Nam đến không gian giao lưu toàn cầu và nhịp sống đương đại.

Phần “Việt Nam Đa Sắc” tái hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc thông qua hoạt cảnh Lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, Nhã nhạc cung đình Huế, Đất phương Nam và các làn điệu Quan họ Bắc Ninh.

Tiếp đó, phần “Năm Châu Hội Tụ” mở ra không gian giao thoa văn hóa với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Trung Quốc, Nga, Peru, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Hoạt động tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam vào sáng ngày 02/10 dành cho các đại biểu quốc tế tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm những không gian văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán, nghề truyền thống; giao lưu với đồng bào các dân tộc; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian và trải nghiệm ẩm thực truyền thống.

Chương trình diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu” chiều 03/10 tạo nên một không gian văn hóa sôi động với sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng, phong phú; cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam trình diễn áo dài và trang phục truyền thống. Chương trình được tổ chức kết hợp giữa sân khấu và không gian Phố đi bộ, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động, giới thiệu vẻ đẹp, bản sắc và những giá trị văn hóa đặc trưng của các quốc gia tham dự.

Trong hai ngày 02 và 03/10, chuỗi chương trình “Hòa nhạc Năm Châu” tại sân khấu tròn Hoàng thành Thăng Long mở ra một không gian giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng, qua đó giới thiệu sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật, âm nhạc và bản sắc văn hóa đến từ nhiều khu vực trên thế giới, xóa bỏ khoảng cách giữa các nghệ sĩ và công chúng.

Đêm bế mạc diễn ra lúc 20h ngày 04/10 với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Cùng nắm tay hướng tới tương lai” được xây dựng theo hướng lắng đọng để tôn vinh và thắp sáng hy vọng về hành trình hợp tác dài lâu với thông điệp cốt lõi: "Khép lại ngày hội - Mở ra hành trình kết nối mới".

Với thông điệp xuyên suốt “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 không chỉ là dịp hội tụ của những sắc màu văn hóa, mà còn là cơ hội để khẳng định vai trò của văn hóa như một nhịp cầu kết nối con người, thúc đẩy đối thoại, vun đắp hòa bình và hướng tới phát triển bền vững./.