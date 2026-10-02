Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai: Hội tụ di sản nhân loại tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội năm nay khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè thế giới.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/le-hoi-van-hoa-the-gioi-lan-thu-hai-hoi-tu-di-san-nhan-loai-tai-hoang-thanh-thang-long-475357.media