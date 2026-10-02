Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai: Hội tụ di sản nhân loại tại Hoàng thành Thăng Long

Cuối tuần, nhiều gia đình đưa con ra công viên chạy nhảy, thả diều, chơi cùng bạn bè. Những nhóm phụ nữ ở nhiều độ tuổi cũng tìm đến đây để tập thể dục, trò chuyện... Một nữ sinh khiếm thị vẫn đi xem phim, dạo quanh Hồ Gươm, đến bảo tàng, nhà hát như nhiều người trẻ khác, nhưng vẫn có những nơi cô chưa thể tự mình tìm đường đến.