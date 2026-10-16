Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2026: Hứa hẹn hấp dẫn, đậm đà bản sắc

Tái hiện chợ nổi tại chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 1. (Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam)

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, công nghệ trình diễn hiện đại và không gian mặt nước đặc trưng miền Tây Nam Bộ, chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026 được kỳ vọng mang đến một đêm hội hoành tráng, hấp dẫn, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa sông nước và quảng bá hình ảnh Tây Đô năng động, giàu tiềm năng du lịch.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2, với chủ đề “Cần Thơ-Khúc giao hòa sông nước,” dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 30-12-2026 tại khu vực rạch Khai Luông, phường Cái Khế.

Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam tạo điều kiện để người dân và du khách trong, ngoài nước theo dõi và thưởng thức.

Mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị và góp ý tưởng kịch bản chương trình khai mạc. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, nghệ thuật, bảo đảm chương trình có điểm nhấn riêng, tiếp nối thành công của kỳ lễ hội đầu tiên năm 2025.

Theo ý tưởng kịch bản, chương trình khai mạc gồm 3 chương: “Khúc giao hòa nguồn cội,” “Khúc giao hòa bản sắc” và “Khúc giao hòa kiến tạo.” Mỗi chương mang một thông điệp riêng, góp phần khắc họa mối quan hệ gắn bó giữa con người với dòng sông, những giá trị văn hóa được hình thành qua quá trình lao động, sinh hoạt, giao thương và sự phát triển của vùng đất Tây Đô.

Điểm nhấn của chương trình là không gian sân khấu được kết hợp với mặt nước rạch Khai Luông. Phương án bố trí sân khấu nổi trên hệ thống sà lan liên kết đang được nghiên cứu, hướng đến tạo không gian trình diễn rộng mở, khai thác hiệu quả cảnh quan sông nước.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp chất liệu truyền thống với ngôn ngữ biểu diễn đương đại, qua đó làm nổi bật vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình dự kiến kết hợp trình diễn nhạc nước, flyboard, công nghệ trình chiếu mapping và dronelight. Màn trình diễn pháo hoa tầm thấp vào cuối chương trình được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn thị giác, khép lại đêm khai mạc trong không khí sôi động, ấn tượng.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật, ánh sáng, âm thanh và mặt nước không chỉ tăng sức hấp dẫn cho sự kiện mà còn góp phần kể câu chuyện văn hóa sông nước bằng hình thức thể hiện mới mẻ.

Diễn ra từ ngày 30-12-2026 đến 4-1-2027 tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và thể thao đặc sắc. Nổi bật là Không gian văn hóa và trải nghiệm với các hoạt động giới thiệu văn hóa chợ nổi, mua bán trên ghe, thuyền, trưng bày nông cụ, ngư cụ truyền thống, quảng bá ẩm thực, bánh dân gian, trái cây đặc sản và biểu diễn đờn ca tài tử.

Cùng với đó là Hội chợ Thương mại Thành phố Cần Thơ năm 2026, các hoạt động thể thao và trải nghiệm trên sông như đua thuyền buồm, đua ván SUP, chèo kayak, cùng những chương trình kết nối doanh nghiệp, quảng bá du lịch và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường sông nước.

Đặc biệt, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến tổ chức tối 31-12 tại Công viên Sông Hậu, góp phần tạo không khí vui tươi trong dịp chuyển giao năm mới.

Công tác tuyên truyền cho lễ hội đang được triển khai với nhiều sản phẩm truyền thông, trong đó có các phóng sự “Cần Thơ vẫy gọi,” ký sự “Cần Thơ-Khúc giao hòa sông nước” và chương trình phát thanh kết hợp tạp chí “Đồng hành Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ.”

Với chủ đề giàu ý nghĩa cùng chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục khẳng định dấu ấn của một sự kiện văn hóa, du lịch đặc trưng, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống, thúc đẩy liên kết vùng, kích cầu du lịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Qua đó, hình ảnh Cần Thơ-trung tâm kết nối văn hóa, du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long-sẽ được quảng bá rộng rãi, gần gũi và giàu sức hấp dẫn hơn trong lòng người dân, du khách./.