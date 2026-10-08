Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ diễn ra 6 ngày dịp năm mới

Chiều 8.10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh buổi họp báo vào chiều 8.10

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Lê Minh Tuấn cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, dự kiến tổ chức một số lễ hội lớn như: Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11); Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026; Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam; Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026.

Theo đó, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ là một trong những lễ hội quan trọng nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa sông nước đặc trưng gắn với đời sống, sinh hoạt, sản xuất và giao thương của cư dân. Qua đó, quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, giàu bản sắc; khẳng định vai trò trung tâm kết nối văn hóa, du lịch của thành phố với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, lễ hội tạo điểm nhấn về sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng gắn với không gian sông nước; góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách; thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển.

Ngoài ra, lễ hội còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa sông nước; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh, sạch, đẹp, gắn với bảo vệ môi trường sông nước và phát triển du lịch bền vững.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Lê Minh Tuấn thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ

Theo ông Lê Minh Tuấn, lễ hội lần thứ II này có chủ đề “Cần Thơ - Khúc giao hòa sông nước”. Dự kiến diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 30.12.2026 đến ngày 4.1.2027). Trong đó, chương trình khai mạc vào tối 30.12.2026, tại khu vực Rạch Cái Khế.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc sẽ tái hiện bức tranh văn hóa đặc sắc của TP. Cần Thơ, nơi thiên nhiên, con người và những giá trị văn hóa sông nước hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tôn vinh vẻ đẹp văn hóa sông nước, khắc họa hình ảnh Cần Thơ năng động, sáng tạo trong không gian phát triển mới; đồng thời quảng bá vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sân khấu sẽ được dàn dựng bằng hệ thống sà lan, liên kết trên mặt nước, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng nghệ thuật hiện đại nhằm tạo nên không gian trình diễn mang đậm bản sắc sông nước. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh Cần Thơ đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Sau lễ khai mạc là chương trình nhạc nước và pháo hoa tầm thấp nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách.

Lễ hội nhằm lan tỏa giá trị văn hóa sông nước đặc trưng gắn với đời sống, sinh hoạt người dân

Trong khuôn khổ lễ hội còn có hoạt động du lịch với Chương trình kết nối các doanh nghiệp lữ hành; tổ chức Hội thảo định hướng phát triển du lịch nông nghiệp; tổ chức không gian giới thiệu và quảng bá du lịch các địa phương.

Ngoài ra, còn có chương trình Countdown chào năm mới 2027; Không gian văn hóa và trải nghiệm; Không gian sông nước miền Tây; Hội chợ thương mại, cùng các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường sông nước…

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 thu hút rất đông người dân và du khách tham dự

Để lễ hội diễn ra thành công, UBND TP. Cần Thơ giao cho Sở VHTTDL thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm nội dung, chất lượng, tiến độ. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam đối với các hoạt động, chương trình tiêu biểu, đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội.

Sở VHTTDL vận động các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn xây dựng và giới thiệu tuyến du lịch đường sông, cùng các gói dịch vụ kích cầu du lịch.

UBND TP. Cần Thơ cũng chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố tổ chức không gian giới thiệu, quảng bá du lịch của các địa phương; kết nối các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng tham gia lễ hội.