Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026, bao gồm các chuỗi hoạt động chính, sản phẩm đặc trưng và định hướng khai thác không gian sông nước. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Không chỉ là sự kiện văn hóa, giải trí dịp cuối năm, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026 được thành phố kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế du lịch, thương mại thông qua kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và xây dựng sản phẩm đặc trưng. Việc huy động sự tham gia của các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, khu, điểm du lịch và đơn vị xúc tiến thương mại ngay từ khâu chuẩn bị góp phần khai thác tiềm năng không gian phát triển mới sau hợp nhất, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ có tính liên kết, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết nối chuỗi dịch vụ, khai thác không gian du lịch mới

Du lịch sông nước là lợi thế đặc trưng của Cần Thơ gắn với hệ thống sông ngòi, chợ nổi, vườn cây ăn trái, các cồn và đời sống văn hóa của cư dân vùng sông nước. Tuy nhiên để lợi thế này trở thành giá trị kinh tế ổn định, thành phố cần tiếp tục giải quyết những vấn đề như: sản phẩm chưa thật sự đa dạng, sự liên kết giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ còn hạn chế, tính mùa vụ và khả năng kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong bối cảnh đó, sáng 26/11/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ đã kết nối doanh nghiệp du lịch thành phố và xây dựng sản phẩm phục vụ khách du lịch tại Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026. Việc kết nối các đơn vị vận tải hàng không với doanh nghiệp du lịch ngay từ giai đoạn xây dựng sản phẩm tạo điều kiện để các bên trao đổi khả năng phối hợp khai thác thị trường, xây dựng chương trình tour và kết nối nguồn khách từ các địa phương, thị trường trọng điểm đến Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ yêu cầu tăng cường kết nối thực chất giữa cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp; phát huy tính chủ động của doanh nghiệp trong xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá hình ảnh du lịch thành phố. Sự phối hợp này không chỉ phục vụ một kỳ lễ hội mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa sông nước chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Theo ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026 bao gồm các chuỗi hoạt động chính, sản phẩm đặc trưng và định hướng khai thác không gian sông nước. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thêm thông tin để nghiên cứu thiết kế tour, tuyến kết nối các điểm tham quan, trải nghiệm gắn với lễ hội; đồng thời xây dựng các gói dịch vụ, chương trình ưu đãi phù hợp nhằm thu hút khách và kích cầu du lịch.

Cùng với kết nối dịch vụ, hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại được xác định là nội dung quan trọng. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố thông tin về các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch tại lễ hội. Không gian này góp phần giới thiệu hình ảnh điểm đến, cung cấp bản đồ, ấn phẩm du lịch, quảng bá sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP; đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất địa phương gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động giao thương.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trương Văn Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Cần Thơ cho biết, đây là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch giới thiệu, kết nối với các đơn vị chuyên về thị trường với những sản phẩm, dịch vụ mới sau khi thành phố Cần Thơ hợp nhất.

Theo Hiệp hội Du lịch Thành phố Cần Thơ, cơ hội kết nối tại lễ hội có ý nghĩa đối với việc giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới của thành phố đến các đối tác khai thác khách quốc tế. Sau hợp nhất, không gian du lịch được mở rộng, tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng hành trình liên kết các điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và tiếp cận những phân khúc khách khác nhau. Việc kết nối với các đơn vị chuyên về thị trường khách quốc tế cũng mở ra khả năng đưa sản phẩm du lịch Cần Thơ tiếp cận rộng hơn với các kênh phân phối và đối tác lữ hành. Theo ông Trương Văn Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Cần Thơ, từ yêu cầu thực tế, việc kết nối doanh nghiệp cần vượt ra ngoài phạm vi phối hợp phục vụ một sự kiện. Các đơn vị cần chủ động xây dựng sản phẩm chung, thống nhất chất lượng dịch vụ, phương thức cung ứng và cơ chế phối hợp; qua đó hình thành chuỗi dịch vụ có khả năng phục vụ khách thường xuyên. Đây cũng là cơ sở để lời kêu gọi doanh nghiệp chung tay phát triển du lịch Cần Thơ được chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể, duy trì cả trước, trong và sau lễ hội.

Từ sự kiện đến chuỗi giá trị du lịch quanh năm

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ cho biết, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026 có chủ đề “Khúc giao hòa sông nước”, dự kiến diễn ra từ ngày 30/12/2026 - 4/1/2027. Chương trình được xây dựng với các nhóm hoạt động gồm: văn hóa - nghệ thuật, thể thao - trải nghiệm, du lịch - thương mại và cộng đồng - môi trường, hướng đến khai thác không gian mặt nước, cảnh quan đô thị và các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng sông nước.

Đêm khai mạc dự kiến diễn ra từ 20 giờ - 21 giờ 40 phút ngày 30/12/2026 tại khu vực Rạch Khai Luông (phường Cái Khế) với chương trình nghệ thuật, trình diễn nhạc nước, thiết bị bay không người lái và pháo hoa tầm thấp. Tiếp đó, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 31/12/2026 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Các hoạt động trình chiếu 3D Mapping tại trụ sở UBND thành phố, trưng bày nông cụ, ngư cụ Đồng bằng sông Cửu Long tại Công viên Bến Ninh Kiều và trải nghiệm sông nước miền Tây tại Rạch Cái Khế góp phần tạo thêm không gian tham quan, vui chơi cho người dân và du khách.

Nhóm hoạt động thể thao - trải nghiệm được tổ chức trên sông Hậu và khu vực Rạch Cái Khế, gồm: đua thuyền buồm, diễu hành và đua thuyền ván SUP, đua thuyền mô hình, đua ghe Ngo mini; cùng các hoạt động trải nghiệm SUP, kayak, lướt ván phản lực và dù lượn. Chương trình thả đèn hoa đăng trên sông dự kiến diễn ra tối 2/1/2027. Những hoạt động này góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, khai thác không gian mặt nước và tạo thêm sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng sông nước Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch Thành phố Cần Thơ cho biết, Hội chợ thương mại Thành phố Cần Thơ năm 2026 và không gian quảng bá du lịch địa phương dự kiến diễn ra từ ngày 30/12/2026 - 4/1/2027 tại Công viên Bến Ninh Kiều. Đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP. Nếu được tổ chức gắn kết với các chương trình tham quan, trải nghiệm và hoạt động của doanh nghiệp lữ hành, không gian thương mại có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi chi tiêu của du khách, tạo thêm giá trị cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh địa phương.

Đáng chú ý, phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng là hướng khai thác có tiềm năng để kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và phân bổ lợi ích đến người dân. Với hệ thống sông ngòi, chợ nổi Cái Răng, các cồn, vườn cây ăn trái, làng nghề và vùng sản xuất nông nghiệp, Cần Thơ có điều kiện xây dựng các tuyến du lịch đường sông kết nối khu vực trung tâm với không gian sinh thái và các điểm đến lân cận. Doanh nghiệp lữ hành có thể phối hợp với nông hộ, hợp tác xã và cơ sở sản xuất để đưa hoạt động canh tác, chế biến, ẩm thực bản địa, đặc sản và sản phẩm OCOP vào chương trình tham quan. Cách làm này vừa tạo thêm trải nghiệm cho du khách, vừa mở rộng kênh tiêu thụ nông sản, hàng thủ công và sản phẩm địa phương. Hội thảo về du lịch nông nghiệp dự kiến tổ chức ngày 9/12/2026 sẽ là dịp để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi giải pháp kết nối sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch, hướng đến xây dựng sản phẩm có khả năng khai thác ổn định quanh năm.

Cùng với phát triển sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái luôn được xem là điều kiện nền tảng của kinh tế du lịch sông nước. Các hoạt động như: chương trình “Bảo vệ dòng sông xanh”, thu gom rác, vớt lục bình bằng thuyền SUP tại khu vực ven sông thuộc các phường Ninh Kiều và Cái Răng; ngày hội cộng đồng “Sống cùng dòng sông” tại chợ nổi Cái Răng và hoạt động tôn vinh vẻ đẹp áo bà ba tại chợ nổi Cái Răng, Công viên Bến Ninh Kiều góp phần gắn kết hoạt động lễ hội với trách nhiệm bảo vệ cảnh quan, môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

“Để tạo dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp cần phối hợp bảo đảm vệ sinh tại các khu vực tổ chức sự kiện, bến bãi và điểm tham quan; tăng cường an toàn giao thông đường thủy, công khai giá dịch vụ và kiểm soát chất lượng phục vụ. Đây không chỉ là yêu cầu trong những ngày lễ hội mà cần trở thành tiêu chuẩn thường xuyên trong hoạt động du lịch”, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.

Lễ hội sẽ phát huy giá trị lâu dài khi trở thành điểm khởi đầu cho các hoạt động hợp tác và phát triển sản phẩm du lịch thường xuyên; trong đó, cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng, tạo điều kiện; hiệp hội phát huy chức năng kết nối; còn doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp xây dựng, cung ứng và đưa sản phẩm ra thị trường. Sự chung tay của các chủ thể, gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng sẽ góp phần chuyển hóa lợi thế sông nước thành giá trị dịch vụ thương mại, tạo nền tảng để du lịch Cần Thơ phát triển bền vững trong năm 2027 và những năm tiếp theo.