Lễ hội văn hoá Singapore đưa sắc màu Peranakan đến Hà Nội

Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam tặng hoa các vị khách quý trong nghi thức Khai trương Lễ hội Singapore 2026. Ảnh: Hồng Anh

Hanoi Centre phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Singapore và Tổ chức Mạng lưới Singapore toàn cầu, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, đã chính thức khai mạc Lễ hội Singapore 2026 tại Hà Nội.

Lấy chủ đề “Vạn sắc Peranakan” (Peranakan in Bloom), lễ hội tôn vinh di sản văn hóa Peranakan đặc sắc qua các trải nghiệm tương tác, hoạt động sáng tạo và không gian trưng bày các thương hiệu tiêu biểu của Singapore.

Peranakan là một từ trong tiếng Mã Lai dùng để chỉ thế hệ con cháu của những người di cư từ các khu vực khác đến sinh sống và kết hôn với người dân bản địa. Văn hóa Peranakan, do đó tổng hòa những đặc điểm của khu vực cùng những nét văn hóa từ bên ngoài.

Với lịch sử hàng trăm năm, văn hóa Peranakan, biểu tượng cho tinh thần đa sắc tộc của Singapore, là kết tinh của sự giao thoa hài hòa giữa các giá trị Trung Hoa và Malaysia. Di sản ấy đã hiện diện trong từng đường nét kiến trúc, tinh hoa ẩm thực, trang phục truyền thống và các sản phẩm thủ công tinh xảo của Singapore ngày nay.

Sự kiện khai mạc Lễ hội Singapore 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Hanoi Centre, trung tâm thương mại đầu tiên do Keppel quản lý và vận hành tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam cho rằng, khi các doanh nghiệp Singapore tiến ra hoạt động ở nước ngoài, sự đóng góp của họ thường được nhìn nhận thông qua quy mô đầu tư, năng lực chuyên môn và các quan hệ hợp tác kinh tế.

Tuy nhiên, những sự kiện này còn khẳng định rằng các doanh nghiệp Singapore có những đóng góp khác nữa cho cộng đồng nước sở tại. Thực tế là họ đã và đang trở thành một phần của cộng đồng nước sở tại, góp phần xây dựng sự thấu hiểu và tình hữu nghị giữa Singapore với các đối tác, bạn bè trên thế giới.

Tại sự kiện, ông Joseph Low mong muốn lễ hội tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa, kết nối con người và các nền văn hóa, đồng thời tăng cường hơn nữa mối liên kết về văn hóa, thương mại và cộng đồng giữa Việt Nam và Singapore.

"Là điểm đến nơi các nền văn hóa giao thoa, Hanoi Centre mang đến một không gian sống động để khách tham quan khám phá Singapore theo những cách thức mới mẻ và đầy cảm hứng”, ông nói.

Được biết, lễ hội lấy cảm hứng từ những gam màu đặc trưng, họa tiết tinh xảo và truyền thống lâu đời hàng trăm năm của Peranakan, khiến Hanoi Centre như khoác lên mình diện mạo mới, nơi di sản truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống đương đại.

Biểu tượng của Lễ hội văn hóa Singapore 2026 với những mảnh ghép hoa văn đặc trưng của văn hóa Singapore

Trong những ngày diễn ra sự kiện tại Hanoi Centre, khách tham quan có thể khám phá văn hóa Peranakan thông qua hành trình trải nghiệm đa giác quan như tìm hiểu các phong cách thời trang truyền thống, khoác lên mình trang phục lấy cảm hứng từ Peranakan và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại khu vực AI photobooth mang đậm chủ đề văn hóa này.

Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến chuỗi hội thảo chuyên đề sáng tạo hấp dẫn như vẽ gạch gốm thủ công, làm bánh Ondeh Ondeh và tự tay chế biến món sandwich kẹp kem - lấy cảm hứng từ món ăn vặt đường phố danh tiếng của Singapore.

Khách tham dự cũng có thể tham gia các hoạt động tương tác như sưu tầm dấu mộc để đổi quà, đổi hóa đơn nhận ưu đãi đặc biệt cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn được triển khai trên toàn trung tâm thương mại.

Ngoài ra, Lễ hội Singapore còn có những gian hàng đặc trưng Singapore, mang lại đa dạng sản phẩm và thương hiệu nổi tiếng đến từ đảo quốc sư tử như: Motherswork, Bee Cheng Hiang, Singshiok, Baked and Friends, BreadTalk và TWG - góp phần hoàn thiện trải nghiệm đậm chất Singapore tại lễ hội.

Xuyên suốt không gian trung tâm thương mại Hanoi Centre là các tiểu cảnh tái hiện văn hóa Peranakan, cùng sự xuất hiện của Merli - linh vật Merlion của Singapore, mang đến sắc màu vui tươi cho lễ hội.