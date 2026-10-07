Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò: Tinh hoa xòe Thái, sắc màu Tây Bắc

Màn đại xòe tạo hình cánh hoa ban, loài hoa gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái trong Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2023. (Nguồn: TTXVN)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa xòe Thái, sắc màu Tây Bắc" sẽ diễn ra từ ngày 15-21/10 đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, với chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu." Chương trình được dàn dựng với sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc. Cụ thể, Chương trình diễu diễn đường phố diễn ra từ 17 giờ 30 đến 19 giờ ngày 16/10, trên tuyến đường Điện Biên-Nguyễn Quang Bích-Sân vận động phường Nghĩa Lộ, với quy mô khoảng 400 người, tổ chức thành 8 khối.

Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng diễn ra từ ngày 15 đến 21/10 tại Quảng trường Gold Field, phường Nghĩa Lộ với các hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai.

Ngoài ra, du khách được trải nghiệm không gian “Sắc màu văn hóa Tây Bắc”; vòng chung kết chương trình ẩm thực “Lào Cai-Chạm đỉnh vị giác” năm 2026; tham quan triển lãm ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc và Lào Cai - nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc tại Quảng trường Gold Field và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Lộ (từ 15-21/10)…

Ngoài chuỗi các hoạt động chính, trong tháng 10 này trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phía Tây của tỉnh Lào Cai như Văn Chấn, Tú Lệ, phường Nghĩa Lộ, phường Cầu Thia, phường Trung Tâm, xã Liên Sơn còn diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như: hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch “Một ngày sống cùng bản Thái”; thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; tổ chức Hội thi "Bắt cá ruộng"; Chương trình nghệ thuật "Tình ca Tây Bắc" và ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa-Nghệ thuật-Thể thao; Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng; Dù lượn “Bay trên mùa vàng”…

Theo bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò là sự kiện nhằm tôn vinh không gian văn hóa Thái và nghệ thuật xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch đặc sắc, lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, từng bước biến di sản văn hóa thành nguồn lực, tài sản phục vụ phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 80 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người Lào Cai giàu bản sắc, thân thiện và hội nhập đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế./.