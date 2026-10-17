Lễ hội Văn hóa-Du lịch Mường Lò năm 2026: Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Lễ hội gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tối 16/10, tại tỉnh Lào Cai, Lễ hội Văn hóa-Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái-Sắc màu Tây Bắc” khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Lễ hội gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp nhìn lại những kết quả trong bảo tồn, phát huy giá trị Xòe Thái, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai, giới thiệu các sản phẩm, điểm đến du lịch và tăng cường liên kết phát triển du lịch.

Tôn vinh và lan tỏa nghệ thuật bản địa

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa-Du lịch Mường Lò năm 2026 (15-21/10) còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Chương trình diễu diễn đường phố, hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng; không gian Sắc màu văn hóa Tây Bắc; triển lãm ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc và Lào Cai.

Ngoài chuỗi các hoạt động chính, trong tháng 10/2026 trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phía Tây của tỉnh Lào Cai gồm: Văn Chấn, Tú Lệ, Nghĩa Lộ, Liên Sơn, Cầu Thia, phường Trung Tâm, còn diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu khai mạc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các hoạt động tiêu biểu như hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch “Một ngày sống cùng bản Thái,” thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, hội thi “Bắt cá ruộng,” chương trình nghệ thuật “Tình ca Tây Bắc,” lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng, dù lượn “Bay trên mùa vàng”…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cho hay Lễ hội được tổ chức nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và du lịch, địa phương xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và là động lực phát triển bền vững; người dân là trung tâm, là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa.

Lào Cai chú trọng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, quan tâm nghệ nhân, truyền dạy cho thế hệ trẻ, tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tỉnh mong muốn những giá trị văn hóa đặc sắc của Mường Lò không chỉ tỏa sáng trong mỗi mùa lễ hội, mà còn trở thành sức hút lâu dài của du lịch; những điệu xòe đưa du khách đến gần hơn với bản làng với những sản phẩm truyền thống, mở thêm sinh kế cho người dân, những nét đẹp văn hóa được trao truyền trong mỗi gia đình và thế hệ trẻ thêm yêu thương, thêm tự hào về quê hương mình.

Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Xòe Thái-Trọn một vòng yêu.”

Thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch địa phương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Trong đó, Lễ hội Văn hóa-Du lịch Mường Lò năm 2026 là một trong những hoạt động mở đầu, góp phần tôn vinh, quảng bá và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho hay việc đưa các yếu tố văn hóa bản địa vào chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Mường Lò năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Mường Lò nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Mường Lò là vùng đất giàu truyền thống văn hóa các dân tộc, nổi bật với nghệ thuật Xòe Thái, trang phục truyền thống, dân ca, truyện thơ và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Thái được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Việc kết hợp những chất liệu ấy với ngôn ngữ sân khấu hiện đại giúp các giá trị văn hóa được tái hiện sinh động, gần gũi hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách.

Những hình ảnh trong chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Văn hóa-Du lịch Mường Lò năm 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thông qua chương trình, Lào Cai mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, giúp khán giả hiểu hơn về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh; đồng thời khẳng định văn hóa là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững.

Theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức cũng chú trọng quảng bá văn hóa, di sản trên không gian số, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc lan tỏa giá trị văn hóa và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Thông qua các nền tảng số, hình ảnh Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, nghệ thuật Xòe Thái, trang phục truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc có thể tiếp cận với đông đảo công chúng trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ, với tốc độ nhanh và phạm vi rộng hơn.

Không gian số không chỉ giúp di sản được biết đến rộng rãi hơn mà còn thu hút sự quan tâm, nhu cầu khám phá, trải nghiệm văn hóa và du lịch tại địa phương, qua đó góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Mường Lò, quảng bá hình ảnh Lào Cai “Nơi hội tụ sắc màu văn hóa Tây Bắc” và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Theo ông Nguyễn Lâm Tới, lãnh đạo địa phương xác định người dân và cộng đồng vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền, vừa trực tiếp thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Thông qua hoạt động văn hóa, Lễ hội kết nối người dân với du khách, từ đó có thể gắn việc phát huy di sản với phát triển du lịch. (Ảnh: Hà Nam/Vietnam+)

Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 của tỉnh Lào Cai nhằm gắn bảo tồn, phát huy di sản với phát triển du lịch, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bền vững.

Tỉnh dự kiến tổ chức chương trình “Sắc màu văn hóa Lào Cai 2026” với chủ đề “Sắc màu hội tụ” triển khai ở cấp tỉnh và 99 xã, phường. Điểm nhấn là Festival Trà Shan và sắc màu thổ cẩm Lào Cai, chủ đề “Theo dấu trà Shan-Chạm sắc thổ cẩm,” diễn ra từ ngày 21-24/11 tại phường Yên Bái; cùng với Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết từ ngày 18-24/11 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Lào Cai mong muốn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp và thúc đẩy phát triển bền vững./.