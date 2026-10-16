Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026: Tất cả đã sẵn sàng

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh di sản, tạo dấu ấn riêng nhân dịp kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, lễ hội không chỉ khơi dậy niềm tự hào về di sản mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống của đồng bào dân tộc Thái khu vực Mường Lò hiện nay. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã bảo đảm các điều kiện tốt nhất để lễ hội diễn ra thành công.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 16/10 với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân gian và nghệ thuật đương đại, đặc biệt là màn Đại xòe với sự tham gia của 2.026 người là đồng bào dân tộc Thái, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết cộng đồng và sức sống của di sản.

Nghệ nhân Điêu Thị Xiêng, phường Nghĩa Lộ chia sẻ: “Bằng cả tình yêu văn hóa Thái và niềm vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật trong Lễ Khai mạc Lễ hội năm nay, qua nhiều ngày luyện tập cùng đông đảo các diễn viên, đến giờ phút này, tôi đã sẵn sàng góp sức mình vào chương trình nghệ thuật đặc biệt này”. Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và biểu diễn của hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng 2.026 nghệ nhân, diễn viên quần chúng địa phương hứa hẹn sẽ mang lại một chương trình nghệ thuật ấn tượng, tái hiện sống động văn hoá Thái và 6 điệu xòe cổ của đồng bào dân tộc Thái.

Bên cạnh đó, lễ hội mở rộng không gian trải nghiệm với nhiều hoạt động phong phú. Chương trình diễu diễn đường phố tổ chức từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 16/10 trên trục đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích. 400 diễn viên thuộc 8 khối đại diện các dân tộc Thái, Kinh, Tày, Mông, Dao, Mường và Khơ Mú đã cùng nhau hợp luyện để sẵn sàng cho màn diễu diễn.

Tại Quảng trường Golden Field (phường Nghĩa Lộ), Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian kết nối sản phẩm OCOP giới thiệu không gian quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP; “Không gian Sắc màu văn hóa Tây Bắc” gồm 7 không gian trưng bày, giới thiệu bản sắc văn hóa, trang phục, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn dân gian và sản phẩm đặc trưng của các địa phương đều đã sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ được hòa mình vào không gian trải nghiệm với triển lãm 120 ảnh đẹp du lịch Tây Bắc và 100 ảnh “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”; chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác”, cùng 12 hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm du lịch và quảng bá sản phẩm địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị được bảo đảm các điều kiện tốt nhất. Công tác hậu cần, lễ tân và đón tiếp được rà soát, hoàn thiện chu đáo; các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường cũng được rà soát kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại Mường Lò đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và nhân lực, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách.

Cùng với sự chuẩn bị về mọi mặt của Ban Tổ chức, các địa phương với nhiều hoạt động hưởng ứng lễ hội đã sẵn sàng, như “Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối” tại phường Trung Tâm; “Hội thi bắt cá ruộng” phường Cầu Thia; các hoạt động du lịch - trải nghiệm tại phường Nghĩa Lộ; Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng, xã Văn Chấn…

Ông Nguyễn Duy Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn chia sẻ: “Địa phương đã chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động như giải đua mảng trên suối Thia, lễ hội trải nghiệm văn hóa, du lịch xã Liên Sơn với các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật trình diễn văn hóa các dân tộc; xây dựng các điểm check-in tại một số địa điểm, đặc biệt là ở đồi chè Liên Sơn, đồng thời tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá về điểm check-in và đang nhận được sự quan tâm của du khách”.

Theo dự báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng lượt khách tham dự dịp lễ hội này khoảng 45.000 - 50.000 lượt.

Ban Tổ chức xác định việc tổ chức lễ hội không chỉ dừng ở yêu cầu trang trọng, an toàn, mà còn phải tạo được ấn tượng tốt đẹp với đại biểu và du khách về Lào Cai - một điểm đến thân thiện, mến khách và giàu bản sắc văn hóa. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng hành của người dân, chúng tôi kỳ vọng lễ hội diễn ra thành công, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Ông Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Ban Tổ chức xác định việc tổ chức lễ hội không chỉ dừng ở yêu cầu trang trọng, an toàn, mà còn phải tạo được ấn tượng tốt đẹp với đại biểu và du khách về Lào Cai - một điểm đến thân thiện, mến khách và giàu bản sắc văn hóa. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng hành của người dân, chúng tôi kỳ vọng lễ hội diễn ra thành công, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách”.

Trong dịp lễ hội, đến với Mường Lò, du khách sẽ được hòa mình vào không gian nghệ thuật Xòe Thái, khám phá văn hóa, ẩm thực, cảnh sắc thiên nhiên và những sản phẩm du lịch đặc trưng của Lào Cai, qua đó, cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của đất và người Tây Bắc.