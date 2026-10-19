Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím 2026: Sức hút từ di sản miền biển

Dấu ấn di sản và câu chuyện về đạo nghĩa Thầy Thím

Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng, nằm trong khu rừng Dầu Bàu Cái, là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022. Quần thể di tích Dinh Thầy Thím gồm 2 khu vực chính: khu dinh thờ Thầy Thím và khu mộ Thầy Thím, cách nhau khoảng 3 km. Khu mộ có mộ Thầy, mộ Thím, mộ đôi Bạch Hổ và điện thờ Thầy Thím.

Không gian di tích hòa mình giữa cảnh quan thiên nhiên, tạo nên nét riêng cho một địa chỉ văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu của khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím - một không gian văn hóa đặc sắc ở miền biển

Được xây dựng vào năm 1879, Dinh Thầy Thím mang dáng dấp kiến trúc đình làng truyền thống, nổi bật với nghệ thuật chạm khắc, trang trí tinh xảo, thể hiện phong cách kiến trúc cung đình thời Nguyễn. Những đường nét kiến trúc không chỉ phản ánh tài hoa của các nghệ nhân xưa mà còn góp phần lưu giữ dấu ấn lịch sử, văn hóa của vùng đất qua nhiều thế hệ.

Giá trị của di tích không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc cổ kính mà còn được bồi đắp từ câu chuyện dân gian về cuộc đời, đức độ và nghĩa tình của Thầy Thím - những nhân vật được người dân tôn kính, thờ phụng.

Lễ hội được tổ chức trang trọng và lưu giữ nét độc đáo của văn hóa truyền thống lâu đời

Theo truyền thuyết, Thầy là một đạo sĩ từ Quảng Nam vào vùng đất này, giúp đỡ người dân trong những lúc bệnh tật hoành hành, mùa màng thất bát. Thầy Thím còn hướng dẫn, hỗ trợ người dân đóng ghe thuyền để ra khơi đánh bắt hải sản, lên rừng làm rẫy, khai nương, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Hai, Trưởng Ban Quản lý Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải cho biết: “Câu chuyện về Thầy Thím vì thế không đơn thuần là một truyền thuyết dân gian mà còn gửi gắm những giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là lòng nhân ái, tinh thần tương trợ, sự gắn bó với cộng đồng và khát vọng vượt qua khó khăn trong lao động, sản xuất. Qua thời gian, những giá trị ấy trở thành nền tảng tinh thần, góp phần hình thành nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương”.

Hằng năm, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím đều để lại dấu ấn riêng biệt

Hằng năm, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím được tổ chức từ ngày 14 - 16 tháng 9 âm lịch, với nhiều nghi lễ truyền thống nối tiếp nhau như nghinh thần, nhập điện an vị, thỉnh sanh, tế tiền hiền và chánh tế thần. Mỗi nghi lễ đều mang ý nghĩa riêng, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với tiền nhân và ước vọng về cuộc sống bình an, no ấm.

Khách hành hương tìm về chiêm bái mùa lễ hội

Song hành với phần lễ là phần hội với các trò chơi, mục diễn dân gian và hoạt động văn hóa - thể thao phong phú. Không khí lễ hội tạo điều kiện để người dân gặp gỡ, giao lưu, cùng gìn giữ những phong tục, tập quán truyền thống. Đồng thời, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của vùng biển đến với du khách.

Kết nối du lịch tâm linh, du lịch biển và văn hóa địa phương

Không chỉ thu hút người dân trong những ngày diễn ra các nghi lễ chính, Dinh Thầy Thím còn đón đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái trong suốt tháng 9 âm lịch. Nhiều người tìm về di tích để dâng hương, cầu bình an, làm việc thiện, phóng sinh, thả chim về rừng, gửi gắm những mong ước tốt đẹp cho bản thân và gia đình.

Lễ hội Dinh Thầy Thím độc đáo của xứ vạn chài

Đối với nhiều du khách, hành trình đến Dinh Thầy Thím không chỉ là chuyến tham quan một di tích lịch sử - văn hóa mà còn là dịp tìm lại cảm giác thanh thản, hòa mình vào không gian tâm linh và tìm hiểu những câu chuyện dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Chị Nguyễn Thị Ánh, phường Phan Thiết chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến đây chiêm bái vào tháng 9 âm lịch. Tôi cảm thấy bình yên, thoải mái, đồng thời có dịp khám phá những nét văn hóa và ẩm thực thú vị của địa phương”.

Năm nay, du khách có dịp hòa mình vào nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm trò chơi dân gian phong phú của ngư dân

Những cảm nhận giản dị ấy cho thấy sức hấp dẫn của Dinh Thầy Thím không chỉ đến từ kiến trúc cổ hay các nghi lễ truyền thống mà còn từ không gian văn hóa và đời sống tinh thần mà di tích mang lại. Đây cũng là yếu tố góp phần duy trì sức sống của lễ hội trong cộng đồng, cũng như tạo nên sự gắn kết giữa di sản với hoạt động du lịch.

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, địa phương xác định du lịch là một trong những lĩnh vực có tiềm năng, trong đó Dinh Thầy Thím giữ vai trò quan trọng. Việc phát huy giá trị di tích gắn với khai thác hợp lý các lợi thế về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Ông Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hải cho biết: “Theo nghị quyết của Đảng bộ xã Tân Hải về phát triển du lịch đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035, địa phương đã xác định 3 trụ cột. Trong đó, du lịch tâm linh với hạt nhân là Dinh Thầy Thím được kết hợp với du lịch biển và ẩm thực. Thời gian tới, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch, hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng”.

Định hướng này mở ra cơ hội để địa phương phát huy giá trị di sản theo hướng gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững. Trong đó, việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ các công trình di tích, duy trì nghi lễ truyền thống và nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ du khách là những yếu tố cần được chú trọng.

Khi đến Dinh Thầy Thím, du khách không chỉ được tham gia các hoạt động lễ hội, tìm hiểu kiến trúc và câu chuyện dân gian mà còn có thể kết hợp khám phá các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng trong khu vực. Sự kết nối giữa không gian tâm linh với cảnh quan biển, văn hóa bản địa và ẩm thực địa phương góp phần hình thành những trải nghiệm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi và tìm hiểu văn hóa của du khách.

Vào kỳ lễ hội, nơi đây thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến vui chơi và trải nghiệm

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím là di sản văn hóa dân gian được hình thành từ đời sống lao động, sinh hoạt và quá trình đấu tranh của các thế hệ cha ông. Việc tổ chức lễ hội hằng năm không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Với những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa đặc sắc, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026 tiếp tục là dịp để giới thiệu hình ảnh vùng đất Tân Hải đến với đông đảo du khách. Sự kết hợp hài hòa giữa du lịch tâm linh, du lịch biển và văn hóa địa phương hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ý nghĩa. Qua đó, góp phần đưa di sản trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch bền vững của tỉnh Lâm Đồng.

Lễ hội chính thức diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 23 - 25/10), tại khuôn viên di tích Dinh Thầy Thím, với nhiều nghi lễ truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc miền biển.