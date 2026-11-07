Lễ hội văn hóa, ẩm thực tạo động lực tăng trưởng du lịch và dịch vụ

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng không gian giao thương và tiêu dùng

Từ ngày 27-29/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), quy tụ các thương hiệu ẩm thực, đầu bếp, nghệ nhân và tổ chức nghề nghiệp trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại chương trình giới thiệu lễ hội ngày 6/11, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh việc phát triển các hoạt động văn hóa, ẩm thực không chỉ nhằm bảo tồn và quảng bá giá trị truyền thống mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và dịch vụ.

“Phát huy giá trị ẩm thực chính là góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương”, ông Nguyễn Trần Quang khẳng định.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh việc bảo tồn và quảng bá giá trị truyền thống, thúc đẩy du lịch, thương mại và dịch vụ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lễ hội năm nay kết hợp các hoạt động giới thiệu món ăn, thi đấu ẩm thực, trình diễn chế biến với âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Không gian tổ chức gồm ba phân khu ẩm thực chính, cùng Giải vô địch BBQ quốc tế, Đại nhạc hội quốc tế và Không gian văn hóa Năm châu.

Sự kiện có sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), mở rộng cơ hội giao lưu chuyên môn và kết nối giữa các doanh nghiệp, đầu bếp trong nước với đối tác quốc tế.

Ông Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu, cho biết ông cùng 25 đầu bếp quốc tế sẽ mang đến những sản phẩm BBQ đặc sắc tại lễ hội.

Với chủ đề “Bừng vị năm châu-Chung nhịp toàn cầu”, lễ hội được tổ chức trên diện tích hơn 43.000m², có sự tham gia của hơn 200 thương hiệu ẩm thực. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 150.000 lượt khách trong ba ngày.

Các đầu bếp quốc tế cùng các nghệ nhân, đầu bếp Việt Nam sẽ trực tiếp chế biến những món nướng đặc trưng của nhiều quốc gia. Các hoạt động trình diễn và lớp học nấu ăn tạo điều kiện để khách tham quan tìm hiểu kỹ thuật chế biến, giao lưu với đầu bếp và thưởng thức sản phẩm ngay tại sự kiện.

Khu vực Lửa Á Châu giới thiệu các món ăn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc cùng những món nướng mang phong vị Tây Bắc Việt Nam. Trong khi đó, không gian Vị Hà Nội dành riêng cho phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cốm làng Vòng và cà phê trứng, gắn với hoạt động trình diễn của các nghệ nhân.

Ông Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu﻿. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Tôi tin tưởng rằng lễ hội này sẽ là điểm khởi đầu đầy tiềm năng để định vị một lễ hội ẩm thực hoàn toàn mới tại Hà Nội, mở ra nhiều cơ hội phát triển và kết nối văn hóa, du lịch trong tương lai”, ông Don David chia sẻ.

Việc quy tụ các thương hiệu, nhà hàng và tổ chức nghề nghiệp quốc tế trong cùng một sự kiện cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Phát triển du lịch từ giá trị văn hóa ẩm thực

Hà Nội có lợi thế về di sản, văn hóa và hệ thống ẩm thực truyền thống phong phú. Nhiều món ăn đã trở thành nét đặc trưng của Thủ đô, gắn với đời sống, phong tục và những câu chuyện văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là những món ăn ngon mà còn là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa, lối sống và cốt cách con người Tràng An.

Lễ hội có sự tham gia của hơn 200 thương hiệu ẩm thực. ﻿(Ảnh: Ban tổ chức)

“Đối với Hà Nội, ẩm thực không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, là bản sắc, là một cách để thế giới cảm nhận và nhớ về”, ông Quang nhấn mạnh.

Mục tiêu của thành phố không chỉ là tổ chức thành công một lễ hội mà còn xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí quy mô lớn, có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh trong khu vực. Đây là hướng đi được kỳ vọng góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và thúc đẩy kinh tế đêm.

Cùng với định hướng của thành phố, đơn vị tổ chức cũng đặt mục tiêu phát triển Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội thành một sự kiện thường niên.

Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam, cho biết lễ hội được định hướng trở thành một thương hiệu văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 quy tụ các thương hiệu ẩm thực, đầu bếp, nghệ nhân và tổ chức nghề nghiệp trong nước, quốc tế.

“Lấy tinh hoa ẩm thực Việt Nam làm bản sắc, giao lưu quốc tế làm động lực và sáng tạo làm phương thức thể hiện, lễ hội góp phần hiện thực hóa định hướng Hà Nội - Thành phố Sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch và kinh tế đô thị”, bà Phạm Thị Hiền cho biết.

Theo đại diện VEC, mỗi mùa lễ hội sẽ có chủ đề và những hoạt động trải nghiệm mới, tạo thêm lý do để du khách trở lại Hà Nội hằng năm. Qua đó, sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy chi tiêu cho lưu trú, thương mại, dịch vụ và giải trí, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm Việt Nam.

Với định hướng tổ chức thường niên, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch mới, góp phần đưa những giá trị ẩm thực đặc sắc của Thủ đô đến gần hơn với du khách quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển thương mại và kinh tế dịch vụ.