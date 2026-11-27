Sáng 27/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Hanoi Firebeat World Festival 2026 chính thức khai mạc, quy tụ 100 đầu bếp trong nước và quốc tế, hơn 200 thương hiệu ẩm thực với hơn 2.000 món ăn đặc sắc đến từ nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Diễn ra từ ngày 27 đến 29/11, lễ hội được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức, hướng tới quảng bá tinh hoa ẩm thực, tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế, đồng thời góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và xây dựng thương hiệu điểm đến Thủ đô.

Nghi thức thắp lửa khai mạc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: Thành Quách

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là nghi thức thắp lửa khai hội - Global Fire Moment. Đầu bếp Don David, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), dẫn đầu đoàn diễu hành gồm 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam, cùng thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn đuốc Firebeat cao 6 m, mở màn cho chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày.

Với tinh thần "Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu", lễ hội tạo không gian để các đầu bếp, nghệ nhân, chuyên gia, doanh nghiệp và những người yêu ẩm thực gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng sáng tạo.

Theo Ban tổ chức, trên diện tích 43.000m2, lễ hội được bố trí thành bốn không gian trải nghiệm, kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và giải trí.

Tại không gian Asian Flame - Lửa Á Châu, du khách có thể khám phá những món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia châu Á, từ lẩu Trung Quốc, tokbokki Hàn Quốc đến ramen, sushi Nhật Bản và các món ăn mang hương vị đặc trưng của Thái Lan.

Không gian Hanoi Heritage - Vị Hà Nội tập trung giới thiệu những món ăn gắn liền với đời sống và văn hóa ẩm thực Thủ đô như phở bò, chả cá, cốm làng Mễ Trì cùng nhiều hương vị truyền thống.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu. Ảnh: Thành Quách

Một trong những điểm nhấn văn hóa tại lễ hội là sự xuất hiện của toa Đồng Xuân thuộc Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô. Không gian tái hiện phong vị phố chợ Kẻ Chợ xưa, kết hợp trải nghiệm ẩm thực với nghệ thuật hát xẩm, mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Nội.

Tại khu vực Global Fire - Lửa Toàn Cầu, các đầu bếp quốc tế trực tiếp trình diễn kỹ thuật nướng, quay, hun khói trong không gian bếp mở. Du khách không chỉ được thưởng thức món ăn mà còn có thể quan sát quá trình chế biến, tìm hiểu kỹ thuật và đặc trưng của từng nền ẩm thực.

Trong khi đó, Beat Boulevard - Đại lộ Chung Nhịp là không gian thưởng thức đồ uống, giao lưu và kết nối cộng đồng.

Bên cạnh hành trình khám phá hơn 2.000 món ăn, lễ hội còn tổ chức giải vô địch BBQ quốc tế và 11 lớp học chuyên đề về ẩm thực (masterclass), tạo cơ hội để các đầu bếp trong nước và quốc tế giao lưu, học hỏi, chia sẻ kỹ thuật chế biến với công chúng.

Đại diện các đầu bếp quốc tế tham dự lễ hội, đầu bếp Don David chia sẻ: "Tôi tin rằng Việt Nam sẽ mang đến những đóng góp đặc sắc cho văn hóa ẩm thực nướng toàn cầu".

Trong ba ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách còn có cơ hội thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật lửa đường phố, tham quan không gian khinh khí cầu, xem phim lưu động miễn phí và hòa mình vào chuỗi chương trình âm nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ như Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, Đinh Mạnh Ninh, cùng hoạt động phối hợp tổ chức concert của ca sĩ Quốc Thiên.

Đầu bếp Don David (giữa) phát biểu, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA). Ảnh: Thành Quách

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết bên cạnh những di sản văn hóa, kiến trúc độc đáo và chiều sâu lịch sử, Hà Nội còn được biết đến với nền ẩm thực tinh tế, giàu bản sắc.

"Ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là những món ăn ngon. Đó là kết tinh của lịch sử, phong tục, lối sống và cốt cách người Tràng An, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Với Hà Nội, ẩm thực là ký ức, là bản sắc, và là một cách để thế giới cảm nhận, nhớ về Thủ đô" - ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Theo ông, những năm gần đây, ẩm thực Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Thủ đô được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới vinh danh là Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024 và Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2025.

Nhiều giá trị ẩm thực đặc sắc của Hà Nội đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2025, Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách, trong đó ẩm thực đã trở thành một trong những lý do quan trọng để du khách lựa chọn Thủ đô.

Thành phố Hà Nội xác định ẩm thực là nguồn lực quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm.

"Phát huy giá trị ẩm thực chính là chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng, doanh nghiệp" - ông Nguyễn Trần Quang khẳng định.

Lễ hội diễn ra từ ngày 27 đến 29/11. Ảnh: Thành Quách

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Hà Nội cần chủ động mở rộng không gian giao lưu, kết nối, khẳng định hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc, trân trọng những giá trị truyền thống nhưng luôn cởi mở với những giá trị mới.

Với ý nghĩa đó, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 không đơn thuần là sự kiện giới thiệu các món ăn mà còn là cơ hội để tinh hoa ẩm thực Hà Nội và các vùng miền của Việt Nam được tôn vinh, kết nối với những nền ẩm thực đặc sắc trên thế giới.

Thông qua lễ hội, Hà Nội hướng tới xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, đồng thời tạo cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp.

Để lễ hội tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị Ban tổ chức và các đơn vị tham gia bảo đảm chất lượng, tính chuyên nghiệp và bản sắc văn hóa; chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, mỗi gian hàng, mỗi người phục vụ tại lễ hội cần trở thành một "đại sứ" của nét thanh lịch, văn minh, mến khách Hà Nội.

Chuỗi chương trình âm nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ như Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, Đinh Mạnh Ninh. Ảnh: Thành Quách

Lãnh đạo Sở cũng đề nghị sau khi lễ hội kết thúc, các đơn vị sớm tổng kết, đánh giá để có cơ sở tham mưu thành phố xây dựng lễ hội trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch thường niên, có bản sắc riêng và sức lan tỏa quốc tế.

Diễn ra trong tháng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 được kỳ vọng trở thành ngày hội của người dân, điểm hẹn của bạn bè quốc tế và một dấu ấn mới trong hành trình xây dựng thương hiệu văn hóa, du lịch Thủ đô.