Lễ hội truyền thống Nhật Bản đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ vì nỗi lo an toàn

Theo South China Morning Post, chỉ trong vài tuần gần đây, các sự kiện thuộc chuỗi lễ hội mùa thu trên khắp đất nước Mặt Trời Mọc đã biến thành thảm kịch, khiến 3 người tử vong và hơn 10 người bị thương. Đáng chú ý, ban tổ chức của một lễ hội quy mô lớn — nơi từng xảy ra sự cố khiến 2 người đàn ông thiệt mạng hồi tháng 2 — cũng vừa quyết định chính thức hủy bỏ sự kiện vào năm tới vì lo ngại không thể đảm bảo an toàn cho công chúng.

Nhật Bản nổi tiếng là nơi có nhiều lễ hội truyền thống. Ảnh: South China Morning Post ↵

Chuỗi sự cố chết người này đã châm ngòi cho hàng loạt lời kêu gọi đình chỉ hoặc xóa bỏ vĩnh viễn những lễ hội mang tính chất nguy hiểm cao. Dù vậy, làn sóng phản đối này cũng gặp phải sự trăn trở lớn từ giới chuyên gia.

Các nhà nghiên cứu văn hóa cảnh báo rằng, nếu vội vã loại bỏ các lễ hội truyền thống, các địa phương sẽ vô tình xóa sạch một phần quan trọng trong bản sắc vùng miền cũng như di sản lịch sử được vun đắp qua nhiều thế hệ. Hiện tại, sự giằng co giữa việc thắt chặt quy chuẩn an toàn hay dừng hẳn các sự kiện lâu đời vẫn đang là chủ đề tranh cãi gay gắt tại Nhật Bản.