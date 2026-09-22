Lễ hội truyền thống đền Trần Thương 2026: Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản

Đền Trần Thương là nơi phụng thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các tướng lĩnh nhà Trần. Vùng đất này gắn liền với hệ thống kho lương trọng yếu của quân đội nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai năm 1285.

Hằng năm, tại đền diễn ra hai kỳ lễ hội lớn: Lễ hội tháng Tám (ngày mất của Đức Thánh Trần) và Lễ Phát lương Đức Thánh Trần vào Rằm tháng Giêng - gợi nhắc dấu tích kho lương lịch sử và gửi gắm ước vọng quốc thái dân an.

Đền Trần Thương thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng các tướng lĩnh nhà Trần. Nguồn: BVH

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sẽ khai mạc tối 26/9 (tức 16/8 ÂL), với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản”; kịch bản và tổng đạo diễn do nhà biên kịch Lê Thế Song đảm nhiệm.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ: NSND Thanh Ngoan, NSND Thúy Ngần, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Hoàng Tùng, Nghệ nhân dân gian Phạm Hải Hưng; cùng ca sĩ Thi Thương, Hải Yến, Hồng Nhung...

Đạo diễn Lê Thế Song cho biết: “Đây không chỉ là dịp tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn mà còn là không gian để cộng đồng cùng thực hành, trao truyền và làm mới cách tiếp cận những giá trị đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ”.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh lần thứ IX với 11 giá hầu đại diện. Các giá hầu tập trung vào Đức Thánh Đại Vương, Tứ Đức Vương Tử, Nhị vị Vương Cô, tướng Phạm Ngũ Lão... giúp công chúng nhận diện rõ hơn hệ thống nhân vật thời Trần được phụng thờ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Ngô Thanh Tuân tại Hội nghị Báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương 2026. Ảnh: Thành Công

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Ngô Thanh Tuân cho biết, quan điểm của ngành văn hóa tỉnh là gìn giữ đúng giá trị cốt lõi của các nghi lễ truyền thống, hạn chế thương mại hóa. Phần lễ phải trang trọng, phần hội phong phú, tạo sức hấp dẫn và kết nối đền Trần Thương với các tuyến, điểm du lịch văn hóa - tâm linh tiêu biểu của tỉnh.

Một trong những điểm mới của Lễ hội đền Trần Thương năm 2026 là mở rộng không gian trải nghiệm dành cho học sinh và thế hệ trẻ. Nhiều hoạt động được tổ chức như: Chương trình giáo dục trải nghiệm "Hành trình theo dấu Kho lương Trần Thương", Hội thi "Em yêu lịch sử quê hương đền Trần Thương" lần thứ VII, thi nấu cỗ cúng dâng Thánh, giải cờ tướng, kéo co, đêm hội văn nghệ quần chúng, lễ thả đèn hoa đăng trên hồ Trần Thương... Qua đó mong muốn người trẻ không chỉ biết về di sản qua sách vở mà còn trực tiếp cảm nhận trong chính không gian di tích và đời sống văn hóa cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Thương Thạch Ngọc Anh khẳng định: “Việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm tri ân tiền nhân mà còn bồi đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào, trách nhiệm với cội nguồn”.

Địa phương đã chuẩn bị các phương án an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm không gian lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, tiếp tục đưa di sản đền Trần Thương trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh giàu bản sắc.