Lễ hội truyền thống đền Trần 2026: Nhiều hoạt động đặc sắc

Đoàn rước kiệu trong Lễ hội truyền thống đền Trần 2026

Trong không khí linh thiêng của ngày kỵ nhật Đức Thánh Trần, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các phường, xã trên địa bàn, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đức Thánh Trần vị anh hùng dân tộc.

Tại đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa các nghi thức truyền thống được thực hiện trang nghiêm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, những anh hùng nghĩa sĩ đã ngã suống trong sự nghiệp bảo vệ non sông, đất nước.

Biểu diễn múa rối nước

Bên cạnh những phần lễ với các nghi thức truyền thống mang đậm sắc màu văn hoá, Lễ hội truyền thống đền Trần 2026 còn mang đến cho nhân dân và du khách nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc như: Trống hội, múa rối nước, chọi gà, thi đấu vật, múa lân, sư tử, rồng, biểu diễn võ thuật truyền thống, cờ người…

Múa rồng trước sân đền Thiên Trường thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhân dân và du khách

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hoá, từ sáng sớm ngày 30.9 từng đoàn du khách, nhân dân đã nối tiếp nhau về với Lễ hội truyền thống đền Trần 2026, ai ai cũng đều rạng rỡ, trang nghiêm chuẩn bị phần lễ, hoa tươi dâng lên Đức Thánh Trần.

Các vận động viên tham gia thi đấu vật cống hiến cho khán giả nhưng phút giây bùng nổ

Tại khu vực phía Đông cổng đền là nơi diễn ra những trận thi đấu vật sôi nổi giữa những cặp vận động viên trẻ, khoẻ và đầy nhiệt huyết đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu bùng nổ.

Khu vực diễn ra chọi gà thu hút đông đảo nam giới đến theo dõi và cổ vũ

Trong khu vực trước sân đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa diễn ra múa rối nước đã thu hút sự hào hứng, thích thú của phần lớn trẻ em. Khu vực diễn ra chọi gà cũng thu hút đông đảo nam giới đến theo dõi và cổ vũ nhiệt tình.

Phần nhận được sự cổ vũ nhiệt tình nhất là biểu diễn võ thuật truyền thống của các em thiếu niên, nhi đồng trước sân đền Thiên Trường.

Các em biểu diễn võ thuật truyền thống trước sân đền Thiên Trường

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng ban quản lý khu di tích phường Nam Định cho biết: Phường Nam Định là nơi lưu giữ hệ thống di sản tiêu biểu của Vương Triều Trần. Trong đó, quần thể Khu di tích đền Trần – Chùa Phổ Minh được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Lễ hội truyền thống đền Trần 2026 đã và đang thu hút rất đông sự quan tâm của nhân dân cũng như du khách thập phương

Quần thể di tích đền Trần - Chùa Phổ Minh là những công trình gắn liền với các vị vua Trần, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Phật hoàng Trần Nhân Tông. Cùng với đền Bảo Lộc, hệ thống di tích đã tạo nên không gian lịch sử, đậm đà bản sắc văn hoá của dân tộc.