Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 - Trải nghiệm, giao thương và ứng dụng công nghệ số

Theo kế hoạch của UBND thành phố, Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 7/12 tại Quảng trường Trung tâm phường Chũ, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Lễ hội do Sở Công Thương phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức. Nhằm làm rõ hơn về những hoạt động của Lễ hội, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Xin đồng chí cho biết quy mô cũng như những hoạt động chính trong những ngày diễn ra Lễ hội năm nay?

Đồng chí Nguyễn Thế Thi: Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp thành phố, có sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài thành phố; đặc biệt có 18 xã, phường tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trái cây và nông sản đặc trưng của địa phương. Không gian Lễ hội được bố trí thành các khu vực trưng bày, giới thiệu trái cây, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề; cùng các khu giới thiệu thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản và các giải pháp thương mại điện tử.

Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 hứa hẹn thu hút nhiều người tham gia.

Một trong những điểm nhấn năm nay là Ban Tổ chức sẽ xây dựng một vườn cây ăn quả rộng khoảng 1.000 m² ngay tại trung tâm không gian tổ chức Lễ hội. Tại đây, những cây cam, bưởi, táo, ổi tiêu biểu được lựa chọn từ các nhà vườn trên địa bàn thành phố sẽ được bố trí, sắp đặt thành một khu vườn sinh động, gần gũi với thiên nhiên, kết hợp các tiểu cảnh trang trí mang nét đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại phong phú như: Cuộc thi vườn cây ăn quả đẹp; thi sáng tạo video truyền thông; thi gian hàng đẹp dành cho các xã, phường; các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại những vườn cây ăn quả đẹp; các chương trình nghệ thuật truyền thống như hát quan họ, hát soong hao, hát then, múa rối nước và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác cùng các phiên livestream trên các nền tảng số để quảng bá các giá trị từ Lễ hội.

Mỗi khi đến với Lễ hội trái cây, nhiều du khách trong, ngoài thành phố Bắc Ninh háo hức tham quan, trải nghiệm những vườn quả đẹp.

Theo kế hoạch, sáng ngày 4/12 sẽ diễn ra lễ dâng hương trái cây ngon đầu mùa tại các địa điểm tâm linh, di tích lịch sử; lúc 20 giờ cùng ngày, Lễ khai mạc chính thức được bắt đầu, với màn trình diễn bắn pháo hoa đẹp mắt.

So với Lễ hội trái cây năm trước thì Lễ hội năm nay có những điểm mới gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thế Thi: Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 tiếp tục kế thừa những hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đã được triển khai trong các kỳ Lễ hội trước; đồng thời được định hướng đổi mới cả về nội dung, hình thức tổ chức và phương thức xúc tiến thương mại.

Thứ nhất, Lễ hội được tổ chức theo hướng kết hợp chặt chẽ hơn giữa xúc tiến thương mại với văn hóa và du lịch. Bên cạnh không gian trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ trái cây, thành phố chú trọng các hoạt động trải nghiệm thực tế tại vùng trồng, giới thiệu những vườn cây ăn quả đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống và điểm đến du lịch.

Nhiều vườn cam đẹp mắt ở các xã, phường thuộc huyện Lục Ngạn cũ được canh tác theo quy trình VietGAP, hữu cơ chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Thứ hai, chú trọng hơn đến ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Lễ hội sẽ bố trí không gian giới thiệu công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc; đồng thời tổ chức các hoạt động livestream bán hàng, kết nối với các nền tảng thương mại điện tử.

Thứ ba, tăng cường các hoạt động tương tác, trải nghiệm và quảng bá sản phẩm. Ngoài việc tham quan, mua sắm, người dân và du khách còn có thể tham gia các hoạt động văn hóa, các cuộc thi về vườn cây ăn quả đẹp, sáng tạo video truyền thông, gian hàng đẹp, chế biến món ăn từ trái cây và các hoạt động đấu giá cây ăn quả gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thứ tư, hướng mạnh hơn đến hiệu quả kết nối thị trường. Chúng tôi xác định việc tổ chức Lễ hội không chỉ để thu hút khách tham quan hay tiêu thụ sản phẩm trong những ngày diễn ra sự kiện, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn tiếp cận các hệ thống phân phối, doanh nghiệp thu mua, chế biến và các đối tác kinh doanh, từ đó hình thành những mối liên kết tiêu thụ lâu dài.

Có thể nói, mục đích của Lễ hội năm nay là chuyển từ việc chủ yếu giới thiệu, quảng bá sản phẩm sang kết hợp trải nghiệm, kết nối giao thương và ứng dụng công nghệ số. Qua đó, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả thực chất của hoạt động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm trái cây chủ lực của thành phố.

Nhằm đạt được những mục đích trên thì ngành chức năng và các xã, phường có vùng trái cây lớn cần quan tâm thực hiện tốt những nội dung gì?

Đồng chí Nguyễn Thế Thi: Để Lễ hội đạt được mục tiêu đề ra, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương với doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

Trước hết, đối với các sở, ngành được UBND thành phố giao nhiệm vụ, cần chủ động triển khai các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, rõ trách nhiệm và có sự phối hợp thường xuyên. Trong đó, ngành Công Thương tập trung vào công tác tổ chức, xúc tiến thương mại, mời gọi doanh nghiệp, kết nối thị trường và quảng bá sản phẩm; ngành Nông nghiệp và Môi trường chú trọng hướng dẫn sản xuất an toàn, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, lựa chọn các sản phẩm và vườn cây tiêu biểu; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch và kết nối các điểm tham quan, trải nghiệm.

Đến với Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026, du khách không chỉ được tham quan, trải nghiệm, thu hái quả mà còn được thưởng thức những làn điệu hát then đậm đà nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

Đối với các xã, phường có vùng cây ăn quả lớn, chính quyền địa phương quan tâm lựa chọn những sản phẩm trái cây thực sự tiêu biểu, có chất lượng tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm, có thông tin rõ ràng về vùng trồng, chủ thể sản xuất để tham gia trưng bày, giới thiệu tại Lễ hội; lựa chọn, chuẩn bị những vườn cây ăn quả đẹp, bảo đảm điều kiện đón khách tham quan, trải nghiệm, đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế, gắn quảng bá trái cây với giới thiệu cảnh quan, văn hóa và du lịch địa phương.

Cùng với đó, vận động các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn tham gia Lễ hội; chuẩn bị sản phẩm, bao bì, nhãn mác, thông tin truy xuất nguồn gốc và các tài liệu giới thiệu. Đặc biệt, cần tạo điều kiện để các chủ thể sản xuất trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp thu mua, đơn vị phân phối và các đối tác có nhu cầu hợp tác.

Trong những ngày diễn ra Lễ hội, du khách có thể đến tham quan, trải nghiệm và thu hái quả ngay tại vườn.

Nhìn một cách tổng thể, lâu dài, ngành Công Thương thành phố sẽ triển khai những biện pháp chủ yếu gì để công tác quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các loại trái cây chủ lực của thành phố (bao gồm cam, bưởi, táo, ổi) đem lại hiệu quả thiết thực hơn?

Đồng chí Nguyễn Thế Thi: Đối với ngành Công Thương, chúng tôi xác định xúc tiến tiêu thụ trái cây là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, chứ không chỉ tập trung vào thời điểm thu hoạch hay trong những ngày diễn ra Lễ hội.

Muốn vậy, trước hết là tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng, hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và doanh nghiệp thu mua, chế biến để giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm trái cây của Bắc Ninh. Trong đó, chú trọng các hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, nhà vườn, hướng tới xây dựng mối liên kết tiêu thụ ổn định, lâu dài.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Đây là một trong những hướng đi mà ngành Công Thương đặc biệt quan tâm. Ngành sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, phát triển các kênh bán hàng trực tuyến, ứng dụng livestream, mạng xã hội và các công cụ truyền thông số để quảng bá, tiếp cận người tiêu dùng.

Chú trọng xây dựng, quảng bá thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm. Tiếp tục phối hợp với ngành Nông nghiệp và Môi trường, ngành Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện bao bì, nhãn mác, thông tin truy xuất nguồn gốc, giới thiệu rõ nét đặc trưng và lợi thế của từng sản phẩm. Đặc biệt, quan tâm kết nối các doanh nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch, từng bước đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và giảm áp lực tiêu thụ trong thời gian thu hoạch tập trung.

Nhiều chủ vườn ở Bắc Ninh đã biết tận dụng thế mạnh của mạng xã hội để quảng bá, thiêu thụ sản phẩm trái cây trên nền tảng số.

Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ngành Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối cung cầu, các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài thành phố cũng như nước ngoài; đồng thời tăng cường quảng bá sản phẩm trái cây gắn với các hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm tại vùng trồng.

Tuy nhiên, để các giải pháp trên phát huy hiệu quả, bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, vai trò chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất là hết sức quan trọng. Sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã phù hợp và khả năng cung ứng ổn định thì mới có thể đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Với trách nhiệm của mình, ngành Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân trong hoạt động quảng bá, kết nối thị trường, góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm trái cây chủ lực của Bắc Ninh.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

• Thực hiện: Đỗ Thành Nam