Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng ở Lào Cai: Tôn vinh giá trị của cây chè cổ thụ

Chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16-18/10 tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị của những cây chè Shan tuyết cổ thụ, quảng bá sản phẩm trà đặc trưng, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc địa phương.

Tôn vinh cây chè tổ

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, du khách có cơ hội tham quan hội chợ sản vật vùng cao, không gian trưng bày chè Shan tuyết; trải nghiệm phiên chợ ẩm thực văn hóa vùng cao; thưởng thức các tiết mục trình diễn văn hóa và tham gia những trò chơi dân gian truyền thống.

Một trong những hoạt động nổi bật là lễ tôn vinh cây chè tổ, diễn ra vào sáng 17/10 tại khuôn viên cây chè tổ ở thôn Pang Cáng. Cùng ngày, lễ khai mạc lễ hội sẽ được tổ chức lúc 8 giờ tại sân tổ chức sự kiện thôn Suối Giàng.

Sau lễ khai mạc, chương trình tiếp tục với hoạt động livestream sao chè thủ công, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm Trà Shan tuyết đến người tiêu dùng. Buổi tối cùng ngày, du khách sẽ được hòa mình vào đêm tiệc Trà Shan tuyết kết hợp trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc, qua đó khám phá sự phong phú, độc đáo trong đời sống văn hóa địa phương.

Ngày 18/10, hoạt động thi hái chè tại các thôn Suối Giàng, Pang Cáng và Văn Chấn sẽ mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm quy trình thu hái chè, cảm nhận nét đặc trưng của nghề trồng chè truyền thống tại địa phương.

Lễ hội là dịp tôn vinh nghề trồng và chế biến chè truyền thống, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Trà Shan tuyết Suối Giàng. Thông qua các hoạt động quảng bá, trải nghiệm và kết nối tiêu thụ sản phẩm, sự kiện hướng tới thu hút du khách, mở rộng cơ hội phát triển thị trường cho sản phẩm trà địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

'Thủ phủ chè Shan tuyết cổ thụ' của Việt Nam

Suối Giàng được mệnh danh là “thủ phủ chè Shan tuyết cổ thụ của Việt Nam” bởi nơi đây sở hữu một quần thể chè cổ thụ khổng lồ, ước tính lên đến hàng ngàn cây, với tuổi đời từ vài chục đến hàng trăm năm, thậm chí có những cây được cho là có tuổi thọ trên 300 năm.

Những cây chè này vươn mình sừng sững giữa độ cao trên 1.400 mét so với mực nước biển, quanh năm được bao phủ bởi mây mù, sương giăng và hưởng trọn khí hậu mát mẻ, trong lành của vùng núi cao.

Lớp rêu xanh phủ trên thân chè Shan tuyết là đặc trưng dễ nhận biết của những cây chè cổ thụ, sinh trưởng trong điều kiện khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao quanh năm. (Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN phát)

Chính điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng lý tưởng này đã tạo nên sự khác biệt cho chè Shan tuyết Suối Giàng. Những búp chè non mơn mởn, được bao phủ bởi một lớp lông tơ trắng mịn như tuyết (do đó có tên "Shan tuyết" - Shan là tên giống chè, tuyết là chỉ lớp lông trắng), đã hấp thụ tinh hoa của đất trời, gió núi và sương sớm. Đây là điều mà không phải vùng chè nào cũng có được.

Khi thưởng thức chè Shan tuyết Suối Giàng, người ta không chỉ uống trà mà còn cảm nhận được tinh hoa của núi rừng, sự bình yên và vẻ đẹp của thiên nhiên. Nước chè xanh, sánh nhẹ, đôi khi có màu vàng mật ong nếu là chè ủ lâu. Hương thơm của chè phức hợp và tinh tế. Ban đầu là hương thơm nhẹ nhàng của hoa rừng, cỏ cây. Khi pha, hương thơm lan tỏa nồng nàn hơn, mang chút ngọt ngào của mật ong rừng, phảng phất hương cốm non và chút khói nhẹ của quá trình sao chè thủ công.

Vẻ đẹp mộc mạc và tinh tế của văn hóa trà Suối Giàng. (Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN phát)

Vị chè Suối Giàng cũng rất đặc trưng - ngọt hậu, chát nhẹ ban đầu nhưng nhanh chóng chuyển sang vị ngọt sâu lắng, thanh thoát. Khi uống, cảm giác như có tuyết tan trong miệng, dịu êm và để lại dư vị ngọt ngào rất lâu sau khi nuốt. Chè không hề có vị ngái hay chát gắt.

Chính nhờ những đặc điểm về hương, vị và nước trà mà chè Shan tuyết Suối Giàng được giới sành trà đánh giá rất cao, sánh ngang với nhiều loại trà nổi tiếng trên thế giới.

Không chỉ mang giá trị kinh tế, chè Shan tuyết còn là một phần di sản văn hóa và tri thức bản địa của người Mông ở Suối Giàng. Từ việc chăm sóc, thu hái đến chế biến chè, những kinh nghiệm được truyền qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho sản phẩm.

Năm 2016, quần thể 400 cây chè Shan tuyết cổ thụ tại Suối Giàng được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Hiện nay, chè Shan tuyết Suối Giàng trở thành sản phẩm đặc trưng thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm, giúp du khách khám phá những đồi chè cổ thụ, tìm hiểu văn hóa bản địa và thưởng thức hương vị trà giữa không gian núi rừng Tây Bắc./.