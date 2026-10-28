Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026: Thăng Long Kẻ Nghệ

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn thành phố, tập trung tại các khu vực: Quảng trường phía Đông, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; khu phố cổ - Hoàn Kiếm; chợ Đồng Xuân - Bắc Qua; Tháp nước Hàng Đậu; Công viên Thống Nhất và các điểm cộng hưởng.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 13/11 tại khu vực Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, với chương trình nghệ thuật, giới thiệu các hoạt động sáng tạo năm 2026 và công bố Giải thưởng Sáng tạo Hà Nội 2026.

Lễ hội tiếp tục lan tỏa, định vị Hà Nội trong mạng lưới sáng tạo của Việt Nam và thế giới. Nguồn: hanoi.gov.vn

Các hoạt động của Lễ hội gồm biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật kết hợp thời trang và nghệ thuật cộng đồng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm; không gian Pavillon sáng tạo với các sắp đặt ngoài trời sử dụng hoa văn, chất liệu truyền thống; các triển lãm, workshop và trải nghiệm sáng tạo tại Quảng trường phía Đông, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Đinh Tiên Hoàng…

Tại khu vực chợ Đồng Xuân và phụ cận, các tác phẩm sắp đặt, triển lãm nghệ thuật đương đại của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sẽ kết nối di sản, không gian thương mại và cộng đồng, đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh tham gia vào hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô.

Các chuỗi hoạt động Chuyện Đình trong Phố, Nghề qua Phố kết nối các di tích, đình thờ tổ nghề, phố nghề và làng nghề truyền thống thông qua trưng bày, tọa đàm, workshop và trải nghiệm nghệ thuật sơn mài, thêu, lụa, khắc mộc bản, da giày…

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình nghệ thuật Hà Nội sáng đèn mang các loại hình nghệ thuật truyền thống, đương đại và liên ngành đến nhà hát, rạp diễn, di tích và không gian sáng tạo. Ngỡ ngàng Hà Nội giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tại không gian công cộng.

Tại Công viên Thống Nhất, chương trình Mầm Sáng tạo thử nghiệm mô hình vườn ươm sáng tạo đô thị, với các không gian trải nghiệm, trưng bày và hoạt động cộng đồng…

Lễ hội hướng tới xây dựng Hà Nội như một hệ sinh thái sáng tạo. Trong đó, di sản là nguồn lực, nghề là nền tảng, cộng đồng là người đồng kiến tạo, nghệ thuật cộng sinh cùng kinh tế và bản sắc địa phương kết nối với đương đại.

Lễ hội được định hướng phát triển thành sự kiện có thương hiệu quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Từ đây, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo.