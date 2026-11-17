Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm: Ảnh: Quỳnh Dương.

Tham dự sự kiện có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long; bà Anne-Louise Mesadieu, Ủy viên đặc trách Quan hệ đối ngoại, Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Île-de-France (Pháp); Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Eric Soulier cùng đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn và cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo từ khi hoàn thành trùng tu đến nay đã trở thành không gian tổ chức các sự kiện văn hóa tiêu biểu của thành phố và phường Cửa Nam, gắn liền với nỗ lực phát huy giá trị di sản khu phố cổ và là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa thành phố Hà Nội và Vùng Île-de-France (Pháp).

Ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, triển lãm dịp này là điểm nhấn tiếp theo trong chuỗi hoạt động trưng bày và phát huy giá trị di sản của di tích, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với hàng loạt không gian nghệ thuật công cộng. Đồng thời, trên nền tảng quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp, được khẳng định sau chuyến thăm Pháp vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm như phục hồi cầu Long Biên. Thành phố tiếp tục kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ Vùng Île-de-France trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản kiến trúc đô thị.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long tham quan triển lãm. Ảnh: Quỳnh Dương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Eric Soulier cho biết, Viện Pháp rất vinh hạnh và tự hào khi có chặng đường hợp tác lâu năm, bền chặt cùng thành phố Hà Nội trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và bảo tồn di sản. Ông nhấn mạnh, các sự kiện và không gian sáng tạo do Hà Nội chủ trì — tiêu biểu như không gian di sản này — không chỉ là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa thành công giữa Pháp và Việt Nam, mà còn thể hiện vai trò của di sản như một động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Trong thời gian tới, Viện Pháp cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược với thủ đô trong các dự án bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng hệ sinh thái đô thị sáng tạo bền vững.

Triển lãm “Sống cùng dòng sông – Tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng” là thành quả hợp tác giữa Doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds (TPG), chính quyền Vùng Île-de-France, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, PRX Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam (VBCS), Hội Phụ nữ phường Hồng Hà và Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam. Với mục tiêu đưa thiên nhiên, hệ sinh thái bãi bồi và câu chuyện cộng đồng ven sông Hồng vào không gian di sản giữa lòng thủ đô, triển lãm giới thiệu hành trình hình thành Tuyến đường sinh thái Bờ vở Sông Hồng. Tuyến đường dài hơn 2 km, kết nối hai công viên rừng Phúc Tân và Chương Dương ở hữu ngạn sông Hồng, được khởi xướng từ năm 2024 nhằm thúc đẩy tiếp cận của cộng đồng đến khu bờ sông, tăng cường hiểu biết sinh thái và tạo sinh kế xanh bền vững.

Hình thành qua quá trình bồi đắp phù sa tự nhiên phủ lên các lớp rác thải lâu ngày và tái sinh trong khoảng 10 năm trở lại đây, khu vực này hiện là môi trường sống của hơn 200 loài thực vật bản địa, 140 loài chim cư trú lẫn di cư cùng hệ động vật phong phú, trở thành một lớp học sinh thái ngoài trời độc đáo ngay trung tâm Hà Nội.

Một góc triển lãm. Ảnh: Quỳnh Dương.

Tại triển lãm, công chúng được trải nghiệm 4 không gian đặc trưng về tổng quan quá trình hình thành tuyến đường và những câu chuyện cộng đồng; thảm thực vật, cây bản địa và tri thức dân gian ven sông; tái hiện điểm dừng chân của các loài chim hoang dã trên hành lang di cư quốc tế; không gian Vườn Di sản dự kiến chia sẻ phương án thiết kế tôn vinh sự giao thoa văn hóa và giáo dục thiên nhiên.