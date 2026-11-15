Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 khơi mở tiềm năng kinh tế sáng tạo

Những tiết mục kết hợp sáng tạo giữa nghệ thuật truyền thống (chèo, ca trù, xẩm, quan họ, tuồng) với múa đương đại, âm nhạc điện tử và nghệ thuật ánh sáng tại buổi khai mạc.

Với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, lễ hội lựa chọn kinh tế sáng tạo làm định hướng trọng tâm. Thông qua mạch kết nối “Thị - Phố - Nghề” và ba trục triển khai gồm Kinh tế sáng tạo, Nghệ thuật liên ngành và Đồng sáng tạo, Lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ phát triển đô thị.

Lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ, lễ hội nhằm mục đích tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. “Kẻ Nghệ” hôm nay không là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn bao gồm các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng sáng tạo. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết.

Các nghệ nhân, phụ nữ dân tộc Mường trình diễn cồng chiêng tại lễ hội.

Điểm đáng chú ý trong khuôn khổ lễ hội năm nay là sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế tham gia đồng sáng tạo cùng nghệ sĩ Việt Nam. Đây là cơ hội để những chất liệu văn hóa bản địa được tiếp cận với các phương thức biểu đạt mới, đồng thời mở rộng giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật.

Không gian giao thương, giới thiệu sản phẩm thu hút sự quan tâm của du khách tại lễ hội.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao tinh thần hợp tác được thể hiện qua việc đưa các khu chợ, đường phố, công viên và không gian công cộng vào chuỗi hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng. Theo ông, sáng tạo không chỉ hiện diện trong các phòng trưng bày hay thiết chế văn hóa mà còn gắn bó với đời sống thường nhật của đô thị, góp phần tăng cường sự gắn kết và mở ra cơ hội cho phát triển đô thị bền vững. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của những mối quan hệ đối tác lâu dài trong việc tạo nên các thành quả sáng tạo.

Cũng trong khuôn khổ chương trình khai mạc, thành phố Hà Nội ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn. Ứng dụng được kỳ vọng là trợ lý ảo giúp người dân và du khách có thể thuận tiện tra cứu thông tin, tìm hiểu các địa điểm tham quan, tiếp cận những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu khám phá Thủ đô.

Với việc kết nối nhiều không gian đô thị và huy động sự tham gia của các nhóm chủ thể sáng tạo, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản, không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ mà còn hướng tới phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.