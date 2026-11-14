Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Khám phá di sản Thăng Long – Hà Nội qua lăng kính tem số

Nhiều bộ sưu tập tem được trưng bày tại không gian trải nghiệm. Ảnh: Quỳnh Dương.

Không gian trải nghiệm hướng tới làm mới cách tiếp cận di sản, đưa những hình ảnh, câu chuyện lịch sử được lưu giữ trên các con tem bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống, trở thành những trải nghiệm trực quan và tương tác.

Điểm nhấn của chương trình là ứng dụng công nghệ thực tế hỗn hợp, tái hiện không gian 3D sống động với âm thanh và lời kể song ngữ. Thông qua đó, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu những dấu ấn của ngành Bưu điện Việt Nam, đồng thời khám phá vẻ đẹp kiến trúc, văn hóa và các di sản tiêu biểu của thủ đô được thể hiện qua những bộ tem bưu chính.

Một khách tham quan nhí trải nghiệm kính thực tế hỗn hợp. Ảnh: Quỳnh Dương.

Chương trình có tên gọi "Chạm ký ức số, sẵn sàng cho 5 phút du hành". Khi đeo kính thực tế hỗn hợp (MR), khách tham quan sẽ được khám phá 2 câu chuyện di sản cùng âm thanh chân thực và hình ảnh 3D sống động. Câu chuyện thứ nhất kể về dấu ấn bưu chính giữa lòng thủ đô với nhiều mốc lịch sử của Bưu điện Việt Nam "chứng nhân" lịch sử gắn bó với thủ đô qua nhiều thời kỳ.

Ở phần thứ 2 với tên gọi Hà Nội "sống dậy" qua từng cánh tem, nhiều danh lam thắng cảnh Hà Nội hay 36 phố phường bình yên sẽ đồng loạt bước ra khỏi khung viền răng cưa, hiện lên chân thực và sống động.

Chị Đỗ Lệ Thu, một người tham gia trải nghiệm cho biết, chị rất vui khi đưa con lên khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm chơi cuối tuần lại được tham gia nhiều hoạt động của Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. "Chương trình “Ngàn năm kinh kỳ qua lăng kính tem số” rất thú vị và hình ảnh Hà Nội qua kính thực tế hỗn hợp rất đẹp", chị Thu cho biết.

Chị Đỗ Lệ Thu cùng các con tham gia trải nghiệm tại Bưu Điện Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Dương.

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác trực tiếp, hướng đến sự tham gia của đông đảo công chúng.

Khách tham quan có thể tự tay thiết kế bưu thiếp ướp hương hoa Hà Nội, tô màu phôi tem di sản kích thước lớn và lưu giữ ảnh tại khu vực Photobooth với những khung hình mang dấu ấn tem bưu chính độc quyền.

Đặc biệt, triển lãm tem bưu chính giới thiệu các bộ sưu tập khắc họa kiến trúc, di sản văn hóa và những dấu mốc lịch sử nhiều thời kỳ. Qua ngôn ngữ hình ảnh cô đọng của tem, những giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước và thủ đô được tái hiện, góp phần khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với việc gìn giữ và phát huy di sản.

Khách tham quan tham gia nhiều hoạt động tương tác tại không gian trải nghiệm. Ảnh: Quỳnh Dương.

Bằng việc kết hợp công nghệ thực tế hỗn hợp với các hoạt động trải nghiệm đa giác quan, “Ngàn năm kinh kỳ qua lăng kính tem số” góp phần mở rộng khả năng tiếp cận di sản trong đời sống đương đại, đồng thời cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần làm phong phú không gian sáng tạo của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.