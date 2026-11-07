Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Khai thác nguồn lực văn hóa để phát triển đô thị

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Ngọc Hiền)

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc, cùng sự phối hợp, đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, các đơn vị tổ chức họp báo thông tin các hoạt động diễn ra trong chương trình Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026.

Lễ hội do UBND TP. Hà Nội - Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội - Tạp chí Kiến trúc là đơn vị thường trực tổ chức, cùng sự phối hợp và đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, SOVICO, Chương trình Định cư con người Liên Hợp quốc UN-Habitat, các Sở, ban, ngành, UBND các phường, các đơn vị liên quan.

Lễ hội có sự tham gia, hỗ trợ và phối hợp từ các tổ chức văn hoá, cơ quan đại diện ngoại giao, viện văn hoá quốc tế… cùng nỗ lực của hàng nghìn nhân sự thuộc nhiều lĩnh vực nhằm nâng chuẩn tổ chức và mở rộng kết nối toàn cầu.

Lễ hội từng bước được phát triển trở thành sự kiện có thương hiệu quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Lễ hội 2026 dự kiến thu hút 500.000 lượt tham quan, tạo ra những kết nối giá trị.

Phát biểu tại họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, qua 4 mùa tổ chức với các chủ đề: Khơi nguồn Sáng tạo (2021), Thiết kế và Công nghệ (2022), Dòng chảy (2023), Giao lộ Sáng tạo (2024), Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã trở thành không gian kết nối các nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức quốc tế và cộng đồng.

Năm 2026, Lễ hội bước sang mùa thứ năm, diễn ra từ ngày 13/11 đến ngày 28/11 với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”, chủ đề “Kinh tế sáng tạo”. Lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ, “Thăng Long Kẻ Nghệ” tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. “Kẻ Nghệ” hôm nay không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn là các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng đang góp phần kiến tạo diện mạo Thủ đô.

Thông qua mạch kết nối “Thị - Phố - Nghề” và ba trục triển khai: Kinh tế sáng tạo, Nghệ thuật liên ngành và Đồng sáng tạo, Lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ phát triển đô thị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: BTC)

Bà Ánh Mai cho hay, theo định hướng của Thành phố, Lễ hội năm 2026 hướng tới mục tiêu chuyển từ tổ chức Lễ hội sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa trong 16 ngày cao điểm tháng 11 mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị, kết nối và đồng kiến tạo xuyên suốt cả năm.

Với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, Lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

“Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam tới khu vực và thế giới”, bà Lê Thị Ánh Mai nói.

Chia sẻ tại họp báo, bà Phạm Thị Thanh Hường, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội chia sẻ: “Với vị thế là một thành phố sáng tạo đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội có cơ hội quý báu để cho chúng ta thấy văn hóa và sáng tạo có thể đóng góp như thế nào vào tương lai của một đô thị bao trùm và bền vững hơn. Đặc biệt, Hà Nội cũng đang dần trở thành một điểm hẹn quốc tế trong việc thu hút các tài năng, các nghệ sĩ cũng như cộng đồng nghệ nhân và các doanh nghiệp sáng tạo ở Việt Nam và trên toàn thế giới”.

Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào lúc 19h ngày 13/11 tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm và Gala bế mạc vào ngày 28/11 tại mặt tiền Chợ Đồng Xuân.