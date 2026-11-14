Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Hai không gian nghệ thuật ấn tượng bên hồ Hoàn Kiếm

Pavilion “Hồ Gương" tại Quảng trường Sáng tạo phía Đông Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Quỳnh Dương.

Pavilion “Hồ Gương”, do kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang thiết kế cùng sự đồng hành của UNESCO và đối tác chiến lược SOVICO, là một trong những điểm nhấn của Quảng trường sáng tạo. Công trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026), hướng tới kiến tạo một “khoảng lặng đô thị”, nơi mỗi người có thể tạm dừng nhịp sống thường nhật để quan sát, suy ngẫm và tìm lại sự kết nối với bản thân cũng như cảnh quan xung quanh.

Mặt gương biến đổi liên tục theo từng thời điểm trong ngày. Ảnh: Quỳnh Dương.

Được định hình từ một cấu trúc hình học tối giản, Pavilion lấy hình ảnh mặt nước tròn, phẳng lặng làm trung tâm. Thay vì tập trung vào những hình thức kiến trúc cầu kỳ, tác phẩm khai thác khả năng phản chiếu của bề mặt gương, thu nhận hình ảnh bầu trời, cây xanh, kiến trúc và bóng dáng người qua lại. Phần gương của công trình được tài trợ bởi Tổng công ty Viglacera Việt Nam.

Điểm đặc biệt của “Hồ Gương” nằm ở khả năng biến đổi liên tục của không gian phản chiếu. Dưới tác động của ánh sáng tự nhiên, thời điểm trong ngày và sự chuyển động của con người, hình ảnh trên mặt gương không ngừng thay đổi. Người xem không chỉ đứng ngoài quan sát mà còn trực tiếp trở thành một phần của tác phẩm thông qua sự hiện diện và tương tác của mình.

Đặt giữa Quảng trường Sáng tạo sôi động, đối diện cảnh quan hồ Hoàn Kiếm, Pavilion tạo nên cuộc đối thoại giữa hai trạng thái không gian: tĩnh tại và chuyển động, tự nhiên và đô thị, thực tại và phản chiếu. Nếu hồ Hoàn Kiếm là biểu tượng cảnh quan gắn bó với lịch sử, ký ức và bản sắc Thủ đô, thì “Hồ Gương” mở ra một cách tiếp cận khác đối với hình ảnh mặt nước thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Một góc nhìn khác để quan sát "Hồ gương". Ảnh: Quỳnh Dương.

Khi nhìn xuống bề mặt gương, khách tham quan có thể bắt gặp bóng dáng của chính mình và những người xung quanh trong cùng khung hình với bầu trời, cây xanh và quảng trường. Những chuyển động ngẫu nhiên, sự thay đổi của ánh sáng cùng âm thanh từ môi trường thực tạo nên trải nghiệm đa giác quan.

Cũng tại Quảng trường Sáng tạo, Pavilion Nghệ thuật Art Hanoi 2026 mang đến một không gian giao thoa giữa kiến trúc và nghệ thuật đương đại. Công trình do kiến trúc sư Trần Ngọc Linh, đồng sáng lập kiêm kiến trúc sư trưởng của IDEE Architects, thiết kế. Họa sĩ Trịnh Minh Tiến đảm nhiệm vai trò giám tuyển.

Một góc không gian Nghệ thuật Art Hanoi 2026. Ảnh: Quỳnh Dương.

Được tổ chức theo ý tưởng một “khu rừng” hình học, không gian sáng tạo này sử dụng các cấu trúc kiến trúc sắp đặt theo nhịp điệu, tạo nên những lớp không gian đan xen, kết nối hội họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt. Mỗi tác phẩm có không gian hiện diện riêng nhưng vẫn duy trì sự tương tác với các tác phẩm xung quanh, hình thành một tổng thể hài hòa. Cách tổ chức không gian mở khuyến khích người xem di chuyển, khám phá và tiếp cận tác phẩm từ nhiều góc nhìn.

Pavilion quy tụ 10 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, gồm: Vương Văn Thạo, Khổng Đỗ Tuyền, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Văn Hè, Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Bùi Quốc Khánh, Lâm Na và Cấn Văn Ân. Các thực hành sáng tạo trải rộng từ hội họa, điêu khắc đến sắp đặt, với nhiều chất liệu như sơn mài, gốm, kim loại và những vật dụng quen thuộc trong đời sống.

Tác phẩm của nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến, thể hiện quá trình biến đổi của vật chất. Ảnh: Quỳnh Dương.

Thông qua những cách biểu đạt đa dạng, các nghệ sĩ đặt chất liệu truyền thống và đương đại trong mối quan hệ đối thoại, gợi mở suy ngẫm về ký ức, di sản, bản ngã, đời sống thường nhật và những chuyển biến của xã hội.

Một số hình ảnh tại 2 không gian sáng tạo nghệ thuật: