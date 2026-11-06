Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Điểm hẹn của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ trong nước và quốc tế

Ban Tổ chức cùng các đại biểu, nghệ sĩ tham dự họp báo. Ảnh: Quỳnh Dương.

Tham dự buổi họp báo có Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa UNESCO tại Việt Nam; bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch Hà Nội; Thạc sĩ, nhà báo Bùi Thanh Hương, Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc cùng đại diện các đối tác chiến lược và đơn vị đồng hành trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, kiến trúc không chỉ là nghệ thuật tổ chức không gian sống, mà còn là cách một dân tộc gìn giữ bản sắc, biểu đạt ý thức và khát vọng phát triển. Từ những con phố, làng nghề, ngôi đình, khu phố cổ đến các không gian ven sông, kiến trúc luôn gắn kết chặt chẽ giữa đời sống kinh tế và chiều sâu văn hóa của Thăng Long – Hà Nội. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được xác định là động lực phát triển, kiến trúc không chỉ tạo dựng công trình mà còn kiến tạo hạ tầng, không gian và hệ sinh thái cho các ngành sáng tạo phát triển, từ mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, thời trang đến du lịch. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội là minh chứng cho sức mạnh kết nối giữa chính quyền, kiến trúc sư, nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng.

Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn nhấn mạnh, Hội kiến trúc sư Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng khuyến khích, cổ vũ tập hợp phát triển đội ngũ tư vấn phát triển chính sách, tôn vinh các dự án xuất sắc của các nghệ sĩ, nhà sáng tạo , nhà chuyên môn, các trường đại học, cùng đồng lòng vào cuộc với thành phố Hà Nội và UNESCO đưa Lễ hội thiết kế sáng tạo trở thành hình mẫu để nhân rộng tới các đô thị trên toàn quốc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Kẻ nghệ hôm nay không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn là các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng đang góp phần kiến tạo diện mạo của thủ đô. Thông qua mạch nối thị, phố, nghề và 3 trục triển khai gồm kinh tế sáng tạo, nghệ thuật liên ngành và đồng sáng tạo, lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các giá trị nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ và phát triển đô thị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại họp báo. Ảnh: Quỳnh Dương.

Theo định hướng của Hà Nội, lễ hội năm 2026 hướng tới mục tiêu chuyển từ tổ chức lễ hội sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa trong 16 ngày cao điểm của tháng 11 mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị, kết nối và đồng kiến tạo xuyên suốt cả một năm. Lễ hội dự kiến tổ chức với 150 hoạt động với sự tham gia đồng kiến tạo của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, trong đó có hơn 100 nghệ sĩ quốc tế ở 21 quốc gia.

“Với thông điệp kết tài hoa, dệt tài sản, lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài, góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của thủ đô. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong là thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc, sức sáng tạo của Việt Nam tới khu vực và thế giới”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa UNESCO tại Việt Nam, lễ hội năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của UNESCO. Dấu mốc này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác bền vững trong việc thúc đẩy văn hóa và sáng tạo trở thành những động lực cho phát triển bền vững. Lễ hội năm nay với chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ” - Từ Kẻ Chợ đến Kinh tế sáng tạo" - tôn vinh sự kết nối giữa di sản phong phú, tinh hoa nghề thủ công và sức sáng tạo đương đại. Lễ hội không chỉ gói gọn trong tháng 11 mà đã được phát động xuyên suốt từ tháng 1, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn văn hóa quốc tế, thu hút tài năng toàn cầu. UNESCO cam kết tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội mở rộng hệ sinh thái sáng tạo, lan tỏa bản sắc và đưa thành phố vươn tầm thế giới.

Theo Ban tổ chức, với tinh thần xuyên suốt là "Kinh tế sáng tạo", lễ hội tập trung tại 5 cụm không gian gồm: Quảng trường Sáng tạo, Chợ Đồng Xuân, Đình và Di tích Phố cổ, Công viên Thống Nhất và Rạp hát & Sân khấu Cộng đồng. Bên cạnh đó, hơn 50 địa điểm cộng hưởng trên địa bàn thành phố cũng tham gia các hoạt động, tạo nên mạng lưới không gian sáng tạo rộng khắp, kết nối các khu vực di sản với đời sống đô thị đương đại.

Đáng chú ý, lần đầu tiên mô hình lưu trú sáng tác được đưa vào chương trình lễ hội, kết hợp các hoạt động đồng nghiên cứu, đồng sáng tạo và chuyển giao kỹ thuật. Thông qua mô hình này, các nghệ sĩ quốc tế có cơ hội làm việc trực tiếp với cộng đồng sáng tạo Việt Nam tại những không gian di sản như Tháp nước Hàng Đậu, Chợ Đồng Xuân và các nhà hát. Đây không chỉ là hoạt động giao lưu chuyên môn mà còn mở ra cơ hội trao đổi tri thức, phương thức sáng tạo, kinh nghiệm tổ chức và phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị.

Cùng với đó, đội ngũ giám tuyển chú trọng kết nối các nguồn lực tài trợ, đầu tư cho sáng tác và thúc đẩy hợp tác chuyên môn xuyên biên giới. Qua đó, lễ hội hướng tới xây dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài, đưa thực hành sáng tạo của Hà Nội tiếp cận gần hơn với các chuẩn mực quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để bản sắc văn hóa địa phương tham gia đối thoại bình đẳng với thế giới.

Được tổ chức từ năm 2021, qua các mùa, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham gia, góp phần đưa nhiều không gian di sản, tác phẩm nghệ thuật và thực hành sáng tạo đến gần hơn với công chúng. Lễ hội cũng từng bước hình thành mạng lưới kết nối các nhà sáng tạo, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo trong đời sống xã hội.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn hướng tới thúc đẩy sự kết nối giữa sáng tạo và thị trường, giữa giá trị di sản và các mô hình phát triển kinh tế mới. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo của cộng đồng và từng bước định vị Hà Nội là trung tâm sáng tạo có sức lan tỏa trong khu vực và quốc tế.