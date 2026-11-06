Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 có gì đặc biệt?

Mở rộng không gian sáng tạo

Bà Bùi Thanh Hương, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), đơn vị thường trực tổ chức cho biết, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội là sáng kiến của Hà Nội nhằm khơi mở nguồn lực sáng tạo và thực hiện cam kết với Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế.

Bà Bùi Thanh Hương, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc, chia sẻ về những điểm mới chỉ có ở Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Qua các mùa Khơi nguồn Sáng tạo (2021), Thiết kế và Công nghệ (2022), Dòng chảy (2023) và Giao lộ Sáng tạo (2024), lễ hội đã kết nối nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức quốc tế và cộng đồng.

Năm 2026, lễ hội có tên gọi "Thăng Long Kẻ Nghệ" và chủ đề "Kinh tế Sáng tạo", diễn ra trong 16 ngày, từ ngày 13 - 28/11/2026, với 150 hoạt động, sẽ thu hút sự tham gia gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, đến từ 21 quốc gia.

Lễ Khai mạc "Thăng Long Kẻ Nghệ" diễn ra lúc 19h ngày 13/11 tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Gala bế mạc "Hà Nội, những vang động" tổ chức lúc 19h30 ngày 28/11 tại Chợ Đồng Xuân.

Với gần 30 nghệ sĩ quốc tế và hơn 150 nghệ sĩ, nghệ nhân, vũ công Việt Nam, mỗi buổi diễn là sự kết nối của nghệ thuật liên ngành, âm nhạc thể nghiệm, sân khấu đương đại và nghệ thuật truyền thông mới.

Bà Thanh Hương nhấn mạnh, năm 2026, UBND Hà Nội đặt mục tiêu chuyển từ "tổ chức lễ hội" sang "xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị".

Đáng chú ý, lễ hội 2026 được khởi động từ tháng 1/2026 với các hoạt động: Tụ hội sáng tạo, Chương trình phát triển Thủ công đương đại, Kết duyên Sáng tạo kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế và doanh nghiệp; Summer Camp "Re:Craft - Làng nghề tái sinh" đưa giảng viên, sinh viên về làm việc cùng nghệ nhân; Chương trình Phát triển hạ tầng sáng tạo và Cuộc thi Thiết kế Không gian Sáng tạo 2026 mở rộng nguồn ý tưởng, địa điểm và đối tác, với sự đồng hành của mạng lưới trường đại học, cao đẳng.

16 ngày cao điểm của mùa Lễ hội vào tháng 11 là lúc "trình diễn" kết quả của cả quá trình ấy với công chúng.

Gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Đề cập đến những điều chỉ có ở lễ hội 2026, bà Bùi Thanh Hương cho biết, lần đầu tiên lễ hội có lưu trú sáng tác quốc tế, với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ quốc tế từ 21 quốc gia đến Hà Nội, sáng tác cùng nghệ sĩ, nghệ nhân và cư dân.

Lần đầu tiên lễ hội tổ chức theo khu vực, gồm 5 cụm, mỗi cụm một định hướng, cùng kể mạch "Thị - phố - nghề".

Chợ Đồng Xuân - một khu chợ đang hoạt động trở thành phòng thể nghiệm kinh tế sáng tạo, làm cơ sở cho đề án Trung tâm Kinh tế Sáng tạo Đồng Xuân.

Mạng lưới Tổ đình - 12 đình, hội quán cùng Văn Miếu - Quốc Tử Giám nối thành hành trình về nghề, phố và chợ của Thăng Long.

Nhiều tác phẩm có đời sống sau lễ hội như các tác phẩm ở lại Chợ Đồng Xuân; sân khấu Duyên - rạp Hồng Hà, pavilion Mây - Kén trong Công viên Thống Nhất; chương trình biểu diễn "Gió Gió Mây Mây" hướng tới thị trường toàn cầu và nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo mới.

Lần đầu tiên, giải thưởng Thiết kế Sáng tạo Hà Nội được công bố nhằm tôn vinh những đóng góp sáng tạo tiêu biểu, phát huy giá trị di sản và tri thức bản địa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô.

Những cuộc gặp sáng tạo đón chờ công chúng

Tại lễ hội 2026, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và phụ cận trở thành Quảng trường sáng tạo với 2 pavilion nổi bật.

Đó là cuộc đối thoại kiến trúc và nghệ thuật Art Hanoi 2026 với sự hợp tác của KTS Trần Ngọc Linh và giám tuyển Trịnh Minh Tiến, quy tụ 11 nghệ sĩ nhiều thế hệ với các tác phẩm hội họa, điêu khắc, sắp đặt.

Pavilion Hồ Gươm do KTS Nguyễn Hồng Quang thiết kế với sự đồng hành của UNESCO và đối tác chiến lược SOVICO.

Phối cảnh một số pavilion tham gia tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Bên cạnh đó, lễ hội có 2 hội chợ "Nghề và Nghệ" và "Makers Market - Trăm hoa đua nở" (trong các ngày 13-15/11), với sự tham gia của hơn 200 đơn vị sáng tạo, giới thiệu sản phẩm thiết kế, mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế sáng tạo bền vững cho cộng đồng sáng tạo và công chúng.

Triển lãm đa giác quan "Chạm Đồng Xuân" (các ngày 14 - 28/11) đưa nghệ thuật đương đại vào cuộc gặp gỡ với kiến trúc, hàng hóa, âm thanh và nhịp sống của một khu chợ đang hoạt động.

Triển lãm do Nguyễn Anh Tuấn (Heritage Art Space) giám tuyển, quy tụ 26 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ Việt Nam, quốc tế, mở thêm những cách cảm nhận và tiếp nối văn hóa Kẻ Chợ trong đời sống đương đại. Trong đó, tiểu thương góp câu chuyện, chất liệu và cùng bước vào quá trình sáng tạo.

"Chuyện Đình trong Phố" (các ngày 14-28/11) của giám tuyển Nguyễn Thế Sơn mở tại 12 đình, hội quán như những "ngôi nhà chung" của Kẻ Nghệ, nối về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi khoa bảng gặp kỹ nghệ. Công chúng có thể tự tay trải nghiệm nghề xưa ngay trong đình, chạm vào những kỹ nghệ đã làm nên Thăng Long Kẻ Chợ xưa cũ.

"Hà Nội Sáng Đèn" được Nguyễn Quốc Hoàng Anh (Lên Ngàn) giám tuyển, mang 17 chương trình đến 11 địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố, mở ra nhiều cách thưởng thức nghệ thuật.

Dự án "Mầm sáng tạo" do nhóm tác giả (KTS Nông Hải Yến và các cộng sự) đề xuất để Công viên Thống Nhất thành vườn ươm sáng tạo đô thị. Hai pavilion "Mây" và "Kén" ra mắt ngày 21/11, giới thiệu các sáng kiến được tuyển chọn, các ý tưởng đạt giải qua các cuộc thi đã được tổ chức trong năm và mời công chúng trở thành "người gieo mầm".

Bên cạnh đó, lễ hội có hơn 10 tọa đàm, hội thảo, từ mô hình kinh tế sáng tạo Đồng Xuân, văn hóa trong thị trường, nghề thiết kế đến di sản đô thị và lao động sáng tạo, cùng hàng chục workshop, trải nghiệm, lễ trao giải và hoạt động cộng hưởng tại bảo tàng, trường đại học, trung tâm thương mại, thư viện và trong Mạng lưới các không gian sáng tạo...

Điểm hẹn của những thực hành quốc tế Diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm Việt Nam tham gia UNESCO, lễ hội mùa thứ năm có quy mô hợp tác quốc tế lớn nhất với gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt ở nước ngoài. Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Viện Goethe, Viện Pháp, Hội đồng Anh, Liên minh châu Âu, Pro Helvetia cùng các đại sứ quán, quỹ văn hóa nhiều nước đồng hành, mở đường cho hành trình đồng sản xuất, lưu diễn và hợp tác kinh tế sáng tạo dài hạn.