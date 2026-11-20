Các nữ tiểu thương chợ Đồng Xuân tập luyện cho vở diễn "Mười thương". Ảnh: BTC.

Họ háo hức bước vào một vai trò mới - lần đầu trở thành những diễn viên kể câu chuyện về chính cuộc đời mình, về những năm tháng gắn bó với khu chợ lâu đời giữa lòng Hà Nội.

Trong không khí rộn ràng trước ngày diễn, các nữ tiểu thương cùng đội ngũ sáng tạo MORUA tập lại những động tác nhảy múa, lời thoại và cách di chuyển. Sau hơn 3 tuần tập luyện, họ đã tự tin hơn và sẵn sàng bước ra sân khấu. Những tiếng cười, những câu chuyện trò xen tạo nên không khí đặc biệt tại khu chợ hơn 135 năm tuổi.

“Mười thương” là một tác phẩm tương tác với sự tham gia của 10 người phụ nữ đã gắn bó với chợ Đồng Xuân lâu năm. Mỗi ngày của họ là chuỗi những công việc lặp đi lặp lại: mở hàng, soạn hàng, gói hàng, đếm tiền, mời khách, chờ đợi rồi dọn hàng.

Nhưng đằng sau những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy là cả một thế giới đời sống với nhiều cung bậc cảm xúc. Với những nữ tiểu thương, chợ Đồng Xuân không chỉ là nơi làm ăn, buôn bán mà còn là một phần quan trọng trong cuộc đời. Ở đó có những năm tháng tuổi trẻ, những ngày tháng vất vả mưu sinh, những mối quan hệ thân quen và cả những biến chuyển của một Hà Nội không ngừng vận động.

Sân khấu là khu vực giữa tầng 1 của chợ. Ảnh: BTC.

Mỗi người phụ nữ tham gia “Mười thương” mang theo một câu chuyện riêng. Có thể đó là ký ức về những ngày đầu đến chợ, những buổi sáng bắt đầu công việc từ sớm, những lần tất bật phục vụ khách hàng hay những khoảng thời gian khó khăn đã cùng nhau đi qua.

Đạo diễn Ngô Thanh Phương cho biết, ê-kíp không bắt đầu bằng việc đưa ra những khuôn mẫu có sẵn, mà tìm chất liệu từ chính câu chuyện và đời sống của các nhân vật. “Có những bài tập ban đầu các cô còn ngỡ ngàng, nhưng chỉ sau vài ngày, một tuần quay lại, các cô đã quen và chủ động ôn bài, tự trao đổi với nhau. Các cô mới là người dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện cuộc đời của chính các cô, chứ mình không thể làm thay điều đó”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Với bà Lê Thị Lan, tiểu thương kinh doanh quần áo trẻ em tại quầy số 18, tầng 3, chợ Đồng Xuân, đây là một trải nghiệm khá đặc biệt. Dù đã không ít lần tham gia biểu diễn văn nghệ trong các sự kiện của chợ Đồng Xuân, song đây là lần đầu tiên bà đảm nhận vai trò diễn viên. “Ban đầu tôi cũng suy nghĩ không biết mình có đóng đúng vai hay không. Nhưng khi các bạn đạo diễn chia sẻ rằng, mình không cần phải căng thẳng quá, chủ yếu là kể chính câu chuyện cuộc đời mình và phối hợp nhịp nhàng theo hướng dẫn, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều”, bà Lan kể.

Vở “Mười thương” sẽ diễn ra từ 19h30 đến 21h ngày 21-11 tại chợ Đồng Xuân.

ĐÔI NÉT VỀ MORUA: Là dự án nghệ thuật và phi lợi nhuận do biên đạo múa,đạo diễn Ngô Thanh Phương sáng lập vào năm 2020, MORUA tập trung tạo dựng một cơ sở hạ tầng thuận lợi cho múa thử nghiệm và ươm mầm các tài năng trình diễn mới thông qua việc triển khai nhiều hoạt động khác nhau, từ các chương trình lưu trú, bồi dưỡng kỹ năng, các dự án hợp tác quốc tế và trong nước, cho đến các lễ hội. MORUA đặc biệt chú ý tới những gương mặt nghệ sĩ trẻ đến từ các cộng đồng bản địa và những khu vực chưa có nhiều điều kiện tiếp cận nghệ thuật đương đại. Bên cạnh đó, MORUA sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa múa thử nghiệm ở Việt Nam đến gần hơn với công chúng và xây dựng những kết nối với các quốc gia trong khu vực thông qua một Lễ hội trình diễn thử nghiệm dự kiến diễn ra vào năm 2027. Hiện, MORUA đã và đang có các dự án cộng tác nổi bật cùng cộng đồng nghệ thuật tại Việt Nam như A Sông, Heritage Space, Project Đẩy Sàn, Cổ Động, La Differénce, 326 Concept,.. và cộng đồng nghệ thuật Quốc tế Pichet Klunchun Dance Company, Van Huynh Dance Company, Yayasan Kelola, Cypher Culture, BIPAM,...