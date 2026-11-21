Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 20/11, tại khu vực sân Quảng trường Thatluang ở thủ đô Vientiane, Lễ hội Thatluang và Triển lãm thương mại năm 2026 đã chính thức khai mạc.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavan Phomvihane; Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane Atsaphangthong Siphandone và Phu nhân; Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Suonsavanh Viyaket; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; chư tôn đức tăng ni; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng các Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế tại Lào, đại diện các thành phố kết nghĩa nước ngoài và đông đảo người dân thủ đô Vientiane.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Sililaththongsin Thongpheng, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền thủ đô Vientiane, Trưởng ban Tổ chức lễ hội, đã điểm lại lịch sử hình thành và giá trị văn hóa của Pha Thatluang, đồng thời nhấn mạnh đây là biểu tượng tâm linh thiêng liêng của nhân dân Lào các dân tộc, di sản nghệ thuật Phật giáo và kiến trúc Lan Xang đặc sắc do Phaya Burichan khởi dựng từ thế kỷ thứ III (năm Phật lịch 236), đến nay đã có lịch sử 2.333 năm.

Năm 1566, Vua Xaysetthathirat cho xây dựng bảo tháp lớn bao bọc tháp cổ và tổ chức lễ hội mừng suốt 7 ngày 7 đêm, từ đó hình thành truyền thống tổ chức Lễ hội Thatluang vào dịp rằm tháng 12 âm lịch Lào hằng năm.

Theo ông Sililaththongsin Thongpheng, việc duy trì tổ chức lễ hội hằng năm có ý nghĩa sâu sắc trong việc kế thừa, bảo tồn giá trị di sản văn hóa, thuần phong mỹ tục, đồng thời vun đắp sức mạnh tinh thần và khối đại đoàn kết toàn dân tộc Lào.

Trưởng ban Tổ chức lễ hội cũng thông tin kể từ lần trùng tu gần nhất vào năm 2017 đến nay đã gần 10 năm, một số hạng mục kiến trúc bằng gỗ như cổng mái vòm và hành lang bao quanh di tích Pha Thatluang đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Vì vậy, chính quyền thủ đô Vientiane đã lên kế hoạch tiến hành trùng tu, tôn tạo ngay sau khi lễ hội kết thúc nhằm bảo tồn bền vững giá trị của di sản quốc gia này.

Lễ hội Thatluang và Triển lãm thương mại năm 2026 chính thức diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20 đến 24/11 với nhiều nghi lễ tôn giáo và hoạt động truyền thống đặc sắc như lễ cầu an, lễ rước Pasatpheung (rước tháp), lễ dâng vật phẩm lên chư tăng, thi đấu môn thể thao dân gian Tì-khi (đánh cầu), lễ rước nến và bắn pháo hoa cúng dường Pha Thatluang.

Tại sân khấu trung tâm hằng ngày sẽ luân phiên diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật, múa, hát dân ca, chiếu phim tài liệu quảng bá văn hóa, du lịch Lào.

Song song với các hoạt động văn hóa, tâm linh, Hội chợ triển lãm thương mại diễn ra tại cả 2 địa điểm là khu vực Quảng trường Thatluang và Trung tâm Triển lãm Lào - ITECC, quy tụ hàng nghìn gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch, hàng thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng thuộc chương trình “Mỗi huyện một sản phẩm” (ODOP), hàng tiêu dùng nội địa của Lào và nhiều nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đây không chỉ là dịp để người dân Lào và du khách quốc tế trải nghiệm, mua sắm mà còn tạo diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, giao thương và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.

Có 15 doanh nghiệp của Việt Nam tham gia Triển lãm thương mại tại Lễ hội Thatluang năm 2026, giới thiệu nhiều mặt hàng từ tiêu dùng đến các sản phẩm mang nét đặc trưng văn hóa Việt Nam, nhằm giới thiệu sản phẩm và quảng bá văn hóa Việt Nam đến với các bạn Lào và bạn bè quốc tế.

Ngay sau phần phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Saleumxay Kommasith cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã thực hiện nghi thức cắt băng và đánh 9 tiếng chiêng cầu may, chính thức khai mạc mùa Lễ hội Thatluang và Triển lãm thương mại năm 2026./.