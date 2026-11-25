Lễ hội được tổ chức tại Pha That Luang – ngôi chùa tháp lớn và đẹp nhất của Lào, đồng thời là biểu tượng quốc gia, được in trên tiền và quốc huy nước này. Đây cũng là biểu tượng tâm linh thiêng liêng của nhân dân các dân tộc Lào, là di sản tiêu biểu của nghệ thuật Phật giáo và kiến trúc Lan Xang.

Theo lịch sử, Pha That Luang do Phaya Burichan khởi dựng từ thế kỷ III (năm Phật lịch 236), đến nay đã có lịch sử 2.333 năm. Năm 1566, Vua Xaysetthathathirat cho xây dựng bảo tháp lớn bao bọc tháp cổ và tổ chức lễ hội mừng trong 7 ngày 7 đêm. Từ đó, truyền thống tổ chức Lễ hội That Luang được hình thành và duy trì hằng năm, góp phần kế thừa, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, thuần phong mỹ tục, vun đắp sức mạnh tinh thần và khối đại đoàn kết toàn dân tộc Lào. Trong ảnh: Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đánh chiêng chính thức khai mạc lễ hội Thatluang 2026 tối 20/11.

Lễ hội That Luang và Triển lãm thương mại năm 2026 diễn ra với nhiều nghi lễ tôn giáo và hoạt động truyền thống đặc sắc như: lễ cầu an, lễ rước Phasatphueng (lễ rước tháp), lễ dâng vật phẩm lên chư tăng, thi đấu môn thể thao dân gian Tị khi (đánh cầu), lễ rước nến và bắn pháo hoa cúng dường Pha That Luang.

Nổi bật trong các hoạt động là lễ rước Phasatphueng với sự tham gia của các đoàn Phật tử, cơ quan, tổ chức và hàng nghìn người dân.

Đây là nghi thức tín ngưỡng Phật giáo đặc trưng của người Lào. Các đoàn trong trang phục truyền thống, tập trung tại chùa Si Muong để chuẩn bị lễ vật, sau đó di chuyển về khu vực Pha That Luang trong không khí trang nghiêm.

Tại đây, đoàn rước khiêng hoặc ôm Phasatphueng đi vòng quanh tháp 3 vòng theo nghi thức cổ truyền, rồi dừng tại hậu sảnh để dâng lễ. Các chư tăng tiếp nhận lễ vật và tụng kinh cầu nguyện.

Phasatphueng thường là mô hình tháp nhỏ, được trang trí bằng hoa sáp ong màu vàng, trên đỉnh cắm hoa sen trắng hoặc cúc vàng; xung quanh kết tua dây hoa hoặc gắn các tờ tiền.

Theo quan niệm của người Lào, Phasatphueng tượng trưng cho sự trong sạch, thể hiện lòng thành kính và tâm hướng thiện, mang ý nghĩa cầu phúc, báo hiếu và tích đức cho con cháu. Theo phong tục, mỗi cơ quan, tổ chức hoặc gia đình đều có thể cùng rước và dâng cúng một Phasatphueng.

Nghi lễ này đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân Lào nói chung và cư dân Thủ đô Vientiane nói riêng. Trong tiếng khèn, tiếng chiêng, trống cùng các nhạc cụ dân tộc, hàng nghìn người dân trong trang phục truyền thống tham gia đoàn rước, tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa sôi động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng đông đảo người dân tham dự lễ cúng dường chư tăng tại quảng trường That Luang tại Thủ đô Vientiane sáng 24/11/2026.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, Lễ hội That Luang còn là dịp để người dân thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn tổ tiên và những người có công xây dựng đất nước; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Lào đến bạn bè quốc tế.

Đây cũng là ngày hội lớn, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của nhân dân Lào.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra trận đấu Tị khi truyền thống – môn thể thao dân gian tương tự bóng gậy, mang ý nghĩa cầu an, gửi gắm ước vọng về sự hòa thuận, đoàn kết, sum họp, đất nước thanh bình và người dân no ấm.

Lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, giải trí và thương mại như biểu diễn âm nhạc, múa truyền thống, hội chợ thương mại và ẩm thực, giới thiệu các sản phẩm trong nước và quốc tế. Đặc biệt, lễ rước nến quanh bảo tháp trong đêm bế mạc tối 24/11 cùng hoạt động bắn pháo hoa đã tạo nên những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện. Trong ảnh: Hoạt động bắn pháo hoa trong đêm bế mạc Lễ hội That Luang tối 24/11.

(Ảnh: Pathedlao, Lao Security News, Tholakhong)