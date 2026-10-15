Lễ hội Thành Tuyên mở dư địa phát triển công nghiệp văn hóa

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 2617 phê duyệt "Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Thành Tuyên gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026 - 2030".

Theo quyết định, Sở VHTTDL tỉnh được giao chủ trì triển khai đề án, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện những nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội theo kế hoạch.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức Lễ hội Thành Tuyên trong quý I/2027, bảo đảm hoàn thành trước khi triển khai lễ hội năm 2027.

Lễ khai mạc Đêm hội Thành Tuyên 2026

Việc xây dựng quy chế tổ chức được đặt trong kế hoạch triển khai đề án dài hạn, hướng đến bảo tồn giá trị văn hóa đã được cộng đồng bồi đắp qua nhiều năm, gắn hoạt động lễ hội với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Trước đó, như Văn Hóa thông tin, Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 diễn ra từ ngày 19 - 25.9 với điểm nhấn là chương trình Đêm hội Thành Tuyên mang chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”, tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Tâm điểm của đêm hội là màn diễu diễn 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ cuộc thi của các phường trung tâm, cùng sự tham gia của nghệ sĩ Trung ương và nghệ sĩ địa phương.

Những mô hình đèn lồng khổng lồ lung linh sắc màu tại sự kiện

Các mô hình đèn Trung thu với kích thước lớn, tạo hình phong phú đã trở thành dấu ấn riêng của lễ hội đưa những sáng tạo từ cộng đồng dân cư vào không gian văn hóa phục vụ người dân và du khách.

Không gian lễ hội năm 2026 còn mở rộng sang các hoạt động giới thiệu sản vật, làng nghề và ẩm thực với loạt gian hàng nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang 2026 tại đường Chiến Thắng Sông Lô.

Cùng với đó, 30 gian hàng thuộc không gian ẩm thực và Lễ hội Bia bổ sung các hoạt động trải nghiệm, kết nối văn hóa ẩm thực địa phương với hành trình khám phá của du khách.

Tuyên Quang định hướng bảo tồn lễ hội gắn với phát triển du lịch, mở rộng không gian trải nghiệm và khai thác các sản phẩm văn hóa đặc trưng

Các hoạt động thể thao như Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” và Giải Trình diễn xe ô tô, mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV cũng nằm trong chuỗi sự kiện.

Lễ hội Thành Tuyên hiện sở hữu 3 kỷ lục Guinness Việt Nam gồm: Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất, mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam và cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam.

Những giá trị văn hóa được hình thành từ sự tham gia của cộng đồng đang trở thành nền tảng để Tuyên Quang định hướng bảo tồn lễ hội gắn với phát triển du lịch, mở rộng không gian trải nghiệm và khai thác các sản phẩm văn hóa đặc trưng.