Lễ hội Thành Tuyên 2026 lan tỏa văn hóa du lịch số

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trong khi không khí đón Tết Trung thu tiếp tục lan tỏa trên các nền tảng số, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok, chỉ cần tìm kiếm một vài từ khóa về "Lễ hội Thành Tuyên", "Trung thu Tuyên Quang"... sẽ cho ra hàng nghìn kết quả với những thước phim ghi lại đoàn mô hình đèn Trung thu khổng lồ diễu hành qua từng góc phố.

Những mô hình kết hợp đèn LED rực rỡ trong đêm hội Thành Tuyên 2026

Mang chủ đề đa dạng từ rồng, phượng đến các nhân vật lịch sử, cổ tích, những mô hình này không chỉ tạo nên hiệu ứng thị giác cuốn hút mà còn trở thành nguồn chất liệu truyền thông phong phú cho cộng đồng sáng tạo nội dung.

Song song với hiệu ứng trên không gian mạng, yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút thực tế của lễ hội chính là tinh thần cộng đồng.

Để tạo ra những chiếc đèn kích thước lớn, người dân tại các tổ dân phố đã chủ động đóng góp kinh phí cũng như ngày công lao động.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 3 chia sẻ, mô hình được hình thành từ sự đồng thuận của cộng đồng với kinh phí và ngày công đều do người dân tự nguyện đóng góp.

“Thông qua hình tượng Thánh Gióng, chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ truyền thống của dân tộc”, ông Ngọc nói.

Những mô hình khổng lồ được người dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động

Chính câu chuyện sẻ chia đầy tính kết nối đó đã trở thành chất liệu chân thực cho các đoạn video và phiên livestream của du khách.

Việc người tham dự trực tiếp ghi hình, chia sẻ trải nghiệm đã tạo ra làn sóng lan tỏa tự nhiên, góp phần quảng bá du lịch Tuyên Quang đến đông đảo công chúng.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 được ấn định tổ chức từ ngày 19 - 25.9 với chuỗi hoạt động quy mô, tâm điểm của sự kiện là Đêm hội Thành Tuyên mang chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Trung ương, nghệ sĩ của tỉnh và phần diễu hành 40 mô hình Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ cuộc thi mô hình của các phường trung tâm.

Phường Minh Xuân có 20 mô hình được lựa chọn, An Tường 10 mô hình, Nông Tiến 5 mô hình, Bình Thuận 3 mô hình và Mỹ Lâm có 2 mô hình tham gia phần diễu hành.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm năm nay còn được mở rộng qua việc tích hợp văn hóa, thương mại và thể thao.

Du khách có thể ghé thăm Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang 2026 tại đường Chiến Thắng Sông Lô (phường Minh Xuân) để tiếp cận các sản vật địa phương hoặc trải nghiệm văn hóa ẩm thực xứ Tuyên tại Không gian ẩm thực và Lễ hội Bia với 30 gian hàng.

Rước đèn lồng tại sự kiện Lễ hội Thành Tuyên diễn ra ngày 20.9

Cùng với đó, Giải Marathon Tuyên Quang 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” và Giải trình diễn xe ô tô, mô tô địa hình mở rộng lần thứ IV sẽ tạo thêm điểm nhấn sôi động, kéo dài hành trình khám phá của du khách.

Từng xác lập 3 kỷ lục Việt Nam gồm “Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất” và “Cặp đèn kéo quân lớn nhất”, Lễ hội Thành Tuyên đến nay tiếp tục khẳng định sức hút và giá trị riêng.

Việc duy trì và mở rộng chuỗi sự kiện qua từng năm cho thấy định hướng của địa phương, chuyển hóa một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống thành sản phẩm du lịch đặc trưng, lấy sức mạnh cộng đồng làm nền tảng định vị thương hiệu.