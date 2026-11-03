Lễ hội Thanh niên Đồng Nai sẽ diễn ra trong tháng 11

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2025 diễn ra tại phường Chơn Thành. Ảnh: Nga Sơn

Mục tiêu lễ hội hướng đến là tạo điểm hẹn để đoàn viên, thanh thiếu nhi vui chơi, học tập, rèn luyện, giao lưu, thể hiện tài năng và phát triển bản thân. Thúc đẩy thanh niên chủ động tiếp cận, thực hành, làm chủ công nghệ và sáng tạo các sản phẩm, giải pháp phục vụ học tập, lao động và đời sống, góp phần hình thành tư duy đổi mới, năng lực số và khả năng thích ứng, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, đổi mới phương thức giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên; gắn bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, trách nhiệm công dân với trang bị kiến thức, kỹ năng và phát triển toàn diện thanh niên… Đặc biệt, các hoạt động của lễ hội còn hướng đến hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Đồng Nai; phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ trong quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị tốt đẹp của thành phố.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động tại Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2025. Ảnh: Nga Sơn

Lễ hội Thanh niên năm nay được tổ chức 2 chặng: Chặng đầu tiên diễn ra tại phường Bình Phước từ ngày 6 đến 8-11; chặng 2 diễn ra tại phường Trấn Biên từ ngày 20 đến 29-11. Lễ hội được tổ chức với 6 không gian, gồm: Thanh niên với truyền thống và bản sắc văn hóa Đồng Nai, Tuổi trẻ với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thanh niên tiên phong khởi nghiệp và kinh tế số, Thanh niên làm chủ tri thức và hội nhập quốc tế, Thanh niên sáng tạo nghệ thuật và phát triển tài năng, Thanh niên rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe.

Đáng chú ý là các không gian được thiết kế theo hướng mở, đa tầng, tương tác và bổ trợ lẫn nhau. Trong đó các hoạt động liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò nền tảng xuyên suốt, gắn trải nghiệm với thực hành, sáng tạo với ứng dụng. Qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng, kết nối nguồn lực hỗ trợ sáng kiến, khởi nghiệp và thúc đẩy ứng dụng các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.