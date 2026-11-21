Đại biểu dự khai mạc Lễ hội “Sắc màu phố núi” năm 2026.

Đến dự có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nhân dân.

Chương trình khai mạc mở đầu bằng các tiết mục ca múa nhạc sôi động, kết hợp âm hưởng hiện đại và sắc màu văn hóa vùng núi. Điểm nhấn của lễ hội là các điệu múa dân gian như múa bát, múa dân tộc Nùng, Dao, Mông do học sinh các Trường TH&THCS Bắc Kạn, THPT Bắc Kạn biểu diễn.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ hội “Sắc màu phố núi” năm 2026.

Lễ hội “Sắc màu phố núi” cũng là hoạt động nhằm quảng bá các giá trị văn hóa địa phương, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, từng bước khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm. Qua đó, góp phần hình thành điểm đến văn hóa, giải trí, thu hút người dân và du khách, tạo thêm cơ hội phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Đáng chú ý, Lễ hội được tổ chức cùng khu vực với chương trình xúc tiến thương mại “Sắc màu nông sản thời kỳ 4.0 – Thái Nguyên 2026” của ngành Công Thương, cùng với khai trương Phố ẩm thực Sông Cầu, tạo nên không gian kết nối văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và quảng bá sản phẩm.

Sự kết hợp này mang đến thêm nhiều lựa chọn vui chơi, thưởng thức ẩm thực, tham quan và mua sắm cho người dân, du khách; đồng thời tạo không khí sôi động trên các tuyến phố, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và từng bước hình thành điểm đến hấp dẫn về đêm tại phường Bắc Kạn.