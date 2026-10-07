Lễ hội 'Sắc chàm Lao Chải' - lan tỏa sức hút của du lịch vùng cao

Thông tin về Lễ hội 'Sắc chàm Lao Chải' lần thứ 2 năm 2026. (Nguồn: Trang Lao Chải kết nối và vươn xa)

Từ ngày 7-17/10, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải" lần thứ 2 năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm đặc sắc giữa mùa vàng ruộng bậc thang.

Sắc chàm và nghề làm vải lanh - điểm nhấn của lễ hội

Lấy sắc chàm và nghề làm vải lanh truyền thống của đồng bào Mông làm điểm nhấn, Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” năm 2026 mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc, đưa du khách đến gần hơn với những nét đẹp trong đời sống, lao động và sinh hoạt của đồng bào vùng cao. Qua nghề dệt lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp ong và thêu thổ cẩm, lễ hội khắc họa vẻ đẹp văn hóa Mông được lưu truyền qua bàn tay, nếp sống và ký ức của nhiều thế hệ.

Lễ hội có các hoạt động như cuộc thi "Duyên dáng sắc chàm," "Em hiểu quê hương em-Rung chuông vàng," giải chạy nữ "Váy xòe trên sóng lúa."

Đặc biệt, lúc 8h ngày 17/10 sẽ diễn ra phần thi trình diễn nghề truyền thống tước sợi, xe lanh, quay sợi, dệt vải trên khung cửi, vẽ sáp ong. Cùng ngày, vào lúc 19h là buổi trình diễn khèn Mông "Âm vang sắc chàm."

Lễ hội còn có không gian thổ cẩm, ẩm thực... cùng chương trình văn nghệ đặc sắc.

Từ nghề dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm đến nông sản và ẩm thực bản địa, lễ hội tạo không gian để những giá trị văn hóa Mông được giới thiệu, lan tỏa rộng hơn; đồng thời mở thêm hướng nâng cao giá trị sản phẩm, để nghề truyền thống vừa được trao truyền, vừa góp phần tạo sinh kế cho người dân vùng cao.

Đến Lao Chải trong dịp này, du khách không chỉ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng mà còn có thể "check in" giữa mùa vàng trên ruộng bậc thang.

Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ 2 năm 2026 còn mở rộng kết nối với Mù Cang Chải và các xã lân cận, tạo không gian để các địa phương giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa riêng, đồng thời tăng cường liên kết trong phát triển du lịch cộng đồng.

Lễ hội "Sắc chàm Lao Chải" được kỳ vọng sẽ đưa hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa Mông đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời mở thêm hướng phát triển du lịch cộng đồng theo cách gắn kết giữa bảo tồn văn hóa, sinh kế và khai thác những giá trị riêng có của địa phương.

Hướng đi cho du lịch Lao Chải

Người dân Lao Chải phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, chiếm tới 99,4% dân số, vẫn gìn giữ nguyên vẹn những giá trị văn hóa truyền thống qua trang phục, lễ hội, tiếng khèn, điệu múa và nếp sống mộc mạc nơi núi rừng.

Với bề dày lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, thời gian qua, xã Lao Chải chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, phong tục, tập quán và đời sống sản xuất của đồng bào đến với du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2025, Lao Chải đón gần 18.000 lượt khách du lịch, trong đó có 350 lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu gần 3,2 tỷ đồng. Năm 2026, xã đặt mục tiêu đón khoảng 40.000 lượt khách, phấn đấu đạt tổng doanh thu 45 tỷ đồng từ hoạt động du lịch.

Để thúc đẩy du lịch trở thành một trong những động lực tăng trưởng, xã Lao Chải xác định rõ 4 trọng tâm trong định hướng phát triển, gồm xây dựng du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, “xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện”; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh đầu tư cho du lịch; đồng thời phát huy giá trị của thiên nhiên, văn hóa và con người bản địa, tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Lao Chải.

Trên cơ sở đó, hằng năm, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội gắn với các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước, qua đó tạo thêm những điểm nhấn hấp dẫn trên hành trình khám phá Lao Chải. Cùng với việc làm mới các sản phẩm trải nghiệm, xã cũng khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp và các hộ kinh doanh đầu tư phát triển hệ thống homestay, dịch vụ lưu trú, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và giữ chân du khách lâu hơn.

Từ không gian lễ hội, những hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa và đời sống bản địa được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì, qua đó hình thành thêm những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của Lao Chải. Du khách vì thế không chỉ đến với lễ hội trong một thời điểm, mà còn có thể trở lại để khám phá sâu hơn cảnh quan, văn hóa và nhịp sống của vùng cao./.