Lễ hội Rượu vang Italia 2026 diễn ra ngày 28/11 tại Casa Italia (Hà Nội), khép lại chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực Italia lần thứ 11 tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco della Seta và bà Simonetta Di Domenico, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM).

Tại đây, khách tham dự được thưởng thức rượu vang từ nhiều vùng sản xuất của Italia cùng các món ăn đặc trưng, tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm và giao lưu do Red Apron, Don Vino và ICHAM tổ chức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khui rượu và nâng ly chào mừng. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, ông Felice Assenza - Tổng cục trưởng Tổng cục Thanh tra Trung ương về Bảo vệ chất lượng và Chống gian lận (ICQRF), thuộc Bộ Nông nghiệp, Chủ quyền Lương thực và Lâm nghiệp Italia chia sẻ về hành trình khám phá các vùng sản xuất rượu vang Italia. Nội dung giới thiệu làm nổi bật mối liên hệ giữa nguồn gốc địa lý, truyền thống sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Tuần lễ Ẩm thực Italia lần thứ 11 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 17 đến 28/11 tại Hà Nội, với chủ đề “Ẩm thực Italia: Di sản UNESCO: Tinh hoa từ những miền đất và chuỗi giá trị xuất sắc”. Chuỗi hoạt động gồm quảng bá nông sản, trải nghiệm dầu oliu nguyên chất, hội thảo về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Lễ hội mang đến cơ hội thưởng thức rượu vang và giao lưu văn hóa, phong cách sống Italia - Việt Nam. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, trong khuôn khổ tuần lễ, Italia và các đối tác Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác về an toàn thực phẩm, đồng thời ký Kế hoạch công tác song phương hai năm giữa ICQRF và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam nhằm thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Thông qua chuỗi hoạt động, Italia tiếp tục quảng bá giá trị ẩm thực gắn với truyền thống, bản sắc vùng miền, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa hai nước.