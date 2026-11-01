Lễ hội Rươi Vĩnh Thuận, Hải Phòng: Về miền di tích, đón lộc phù sa

Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, ẩm thực của địa phương, đồng thời quảng bá sản vật rươi, một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất Vĩnh Thuận.

Quang cảnh lễ khai mạc Lễ hội Rươi Vĩnh Thuận năm 2026.

Lễ hội được tổ chức vào thời điểm bắt đầu mùa rươi, đồng thời là hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Vĩnh Thuận là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, gắn với những dấu ấn về khí phách, lòng yêu nước của danh tướng Lương Toàn - người con quê hương vùng đất Giang Biên; chiến thắng Đan Điền - Cự Lai vang dội của vùng đất Dũng Tiến anh hùng cùng truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Tranh Nguyên - Vĩnh An.

Các đội thi ẩm thực từ Rươi.

Trong đó, Miếu Lác là không gian văn hóa, tâm linh có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân địa phương, nơi thờ phụng Đại Nguyên soái Lương Toàn và các tướng sĩ thời Trần.

Việc tổ chức lễ hội tại đây thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng thành kính, tri ân công lao tiền nhân, đồng thời gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no, quê hương ngày càng phát triển.

Một trong những điểm nhấn làm nên nét đặc sắc của Vĩnh Thuận chính là nghề khai thác rươi truyền thống. Nằm ven sông Luộc và sông Thái Bình, xã Vĩnh Thuận sở hữu hơn 226ha diện tích bãi bồi, vùng đất trũng ngập nước theo chu kỳ triều - môi trường lý tưởng để rươi sinh trưởng.

Qua bàn tay khéo léo, sáng tạo của người dân, rươi được chế biến thành nhiều món ăn đặc sản như chả rươi, mắm rươi, rươi kho niêu đất… mang hương vị riêng, đậm đà bản sắc ẩm thực quê hương.

Nhiều món ăn đặc sản từ rươi Vĩnh Thuận như chả, mắm, kho niêu đất… mang hương vị riêng, đậm đà bản sắc ẩm thực quê hương.

Không chỉ là sản vật được thiên nhiên ưu đãi, nghề khai thác rươi còn là lợi thế quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương theo hướng sinh thái, đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo xã Vĩnh Thuận nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn và phát triển nghề rươi theo hướng bền vững; trong đó chú trọng bảo vệ nguồn nước, gìn giữ môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn giống tự nhiên, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, địa phương định hướng xây dựng chuỗi liên kết từ thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ; đẩy mạnh quảng bá, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu “Rươi Vĩnh Thuận - Hải Phòng”, đưa sản phẩm đặc trưng của quê hương đến với đông đảo người tiêu dùng.

Xã Vĩnh Thuận (TP Hải Phòng) sở hữu hơn 226ha diện tích bãi bồi, vùng đất trũng ngập nước theo chu kỳ triều - môi trường lý tưởng để rươi sinh trưởng.

Lễ hội Rươi xã Vĩnh Thuận năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh sản vật đặc trưng mà còn góp phần kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa, ẩm thực với tiềm năng phát triển du lịch địa phương.

Thông qua lễ hội, hình ảnh vùng đất, con người Vĩnh Thuận giàu truyền thống, thân thiện, cần cù và sáng tạo được quảng bá rộng rãi hơn đến bạn bè, du khách.

Duy Thanh