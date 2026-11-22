Hoạt động đua ghe Ngo là đặc trưng của Lễ hội Oóc Om Bóc, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ (Ảnh: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Sóc Trăng)

Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 diễn ra tại Cần Thơ và Vĩnh Long từ ngày 18 - 24.11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và đua ghe Ngo. Đây là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Việt Nam có nhiều lễ hội truyền thống gắn với đời sống tín ngưỡng, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc. Trong đó, Oóc Om Bóc là lễ hội quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ, gắn với tín ngưỡng tạ ơn thần Mặt Trăng, cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no.

Được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội là dịp để cộng đồng thực hành tín ngưỡng, duy trì phong tục và trao truyền các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Ngày nay, Oóc Om Bóc thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần giới thiệu đời sống văn hóa của đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Các nghi lễ, hoạt động văn nghệ, ẩm thực và đua ghe Ngo tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu giữa người dân địa phương với du khách.

Trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc 2026, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tham gia một số hoạt động tại Cần Thơ và Vĩnh Long, hướng đến quảng bá văn hóa địa phương. Doanh nghiệp triển khai chương trình mang chủ đề “Tiếng trống hào sảng”, lấy cảm hứng từ tiếng trống điều phối nhịp chèo và không khí cổ vũ trong các cuộc đua ghe Ngo.

Đại diện SABECO cho biết, thông qua hoạt động này, doanh nghiệp mong muốn góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo thêm cơ hội để người dân và du khách tham gia các hoạt động lễ hội.

Lễ hội Oóc Om Bóc năm nay diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 18 - 24.11 và tại Cần Thơ từ ngày 21 - 24.11. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, chương trình có biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giới thiệu ẩm thực và giao lưu cộng đồng.

Đáng chú ý, hội đua ghe Ngo dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24.11 trên sông Maspéro, khu vực phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ. Đây là hoạt động thể thao truyền thống gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Mỗi đội ghe quy tụ nhiều tay chèo cùng phối hợp theo nhịp trống, đòi hỏi sức bền, sự ăn ý và tinh thần đồng đội. Những cuộc tranh tài cùng tiếng cổ vũ của người dân hai bên bờ sông tạo nên không khí đặc trưng của lễ hội. Hoạt động này còn thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của từng phum, sóc.