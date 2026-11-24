Tối 24/11, tại Khu di tích Ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 với sự tham dự của đông đảo đại biểu, chư tăng, đồng bào Khmer, người dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Đông đảo người dân tham dự Lễ hội Ok Om Bok năm 2026. (Ảnh: Trí Trần).

Là một trong những điểm nhấn của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, lễ hội mang đến không gian giao lưu văn hóa phong phú với 16 nhóm hoạt động. Nhiều chương trình như trình diễn trang phục truyền thống, liên hoan nhạc cụ ngũ âm, Đờn ca tài tử Nam Bộ, giới thiệu di sản, ẩm thực, thể thao dân gian cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer đã góp phần quảng bá những giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

Văn nghệ chào mừng lễ hội. (Ảnh: Trí Trần).

Phát biểu tại lễ hội, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Lễ hội Ok Om Bok là nét đẹp văn hóa truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer và trong dòng chảy văn hóa các dân tộc Việt Nam. Lễ hội thể hiện sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên, lòng biết ơn trời đất, trân trọng thành quả lao động, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, no ấm và mùa màng bội thu. Qua các nghi lễ, tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa truyền thống và hoạt động cộng đồng, những giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và góp phần vun đắp khối đại đoàn kết giữa đồng bào Kinh, Khmer, Hoa.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại lễ hội. (Ảnh: Trí Trần).

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, Vĩnh Long đang tập trung đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển bền vững.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự lễ hội. (Ảnh: Trí Trần).

Trong khuôn khổ đêm lễ hội, chương trình nghệ thuật giới thiệu nhiều tiết mục đậm bản sắc Khmer như múa Gõ Gáo, Cà-om, Sắc màu dân tộc cùng các ca cảnh ca ngợi quê hương. Điểm nhấn là nghi thức tái hiện lễ cúng Trăng, giới thiệu nguồn gốc, ý nghĩa của Lễ hội Ok Om Bok và các lễ vật truyền thống.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao quà, học bổng cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Chương trình khép lại bằng màn diễu hành của các đoàn chùa Khmer quanh Ao Bà Om kết hợp thả hoa đăng, đèn nước, tạo nên không gian lung linh, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.