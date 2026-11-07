Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long có gì đặc biệt?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long vừa công bố chuỗi 25 sự kiện văn hóa, thể thao, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch quy mô lớn mang tên “Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026”.

Hoạt động đầu tiên của Tuần lễ này là Hội thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các hoạt động chính là thi đấu bóng chuyền hơi nam - nữ phối hợp; kéo co nam - nữ phối hợp; bi sắt bộ ba; pickleball đôi tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Vĩnh Long (cơ sở phường Bến Tre).

Hoa đăng sẽ được thả vào đêm 24/11, tại Ao Bà Om, tỉnh Vĩnh Long.

Những hoạt động tiếp theo là Giải Bóng chuyền thanh niên dân tộc Khmer, Giải bóng đá 5 người (futsal) nam thanh niên dân tộc Khmer. Đây là hoạt động thể thao thường niên sôi nổi, được tổ chức nhằm chào mừng Lễ hội Ok Om Bok (lễ cúng trăng) của đồng bào dân tộc Khmer các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Giải bóng đá 5 người dành cho thanh niên là người dân tộc Khmer với sự tham gia của các đội đến từ sở, ban, ngành tỉnh, lực lượng vũ trang, các xã, phường và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong đồng bào dân tộc.

Hòa chung không khí Lễ hội Ok Om Bok và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tại xã Đôn Châu của tỉnh Vĩnh Long sẽ diễn ra Lễ khánh thành Công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu vào ngày 21/11. Công trình này bổ sung một “địa chỉ đỏ” ý nghĩa để công chúng tìm hiểu về cuộc đời và những cống hiến to lớn của cây đại thụ nghệ thuật cải lương Nam Bộ.

Gắn liền với sự kiện này là Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ diễn ra từ ngày 19 - 21/11 tại khu lưu niệm sẽ là nhịp cầu kết nối các nghệ nhân, lan tỏa sâu rộng loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, chuỗi sự kiện của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer sắp diễn ra tại địa phương này nhằm quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống; bảo tồn, phát huy Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer đã được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Tại Lễ Ok Om Bok ở miền Tây, nhiều địa phương không chỉ thả hoa đăng mà còn thả đèn nước. (Ảnh: Duy Khang).

Mặc dù Tuần lễ diễn ra chính thức từ ngày 18-24/11 nhưng không gian văn hóa của đồng bào Khmer tại Khu di tích Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa) bắt đầu rộn ràng từ ngày 14 với hàng loạt hoạt động đậm đà bản sắc: Hội thi trình diễn trang phục truyền thống (17 - 19/11); trưng bày sản phẩm đặc trưng và nghệ thuật múa rối nước; Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm Khmer (20 - 23/11); cùng các hoạt động trải nghiệm STEM, thư viện lưu động và quyên góp sách cho học sinh khó khăn.

Hoạt động không thể thiếu tại Lễ Ok Om Bok là đua ghe Ngo. Đây là giải truyền thống quy tụ các đội ghe Ngo của các xã, phường trong tỉnh và các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thi đấu ở 3 nội dung 1.200 m nam, 1.000 m nam và 1.000 m nam - nữ phối hợp. Giải đua diễn ra ngày 21 - 22/11 tại khu vực sông Láng Thé của xã Bình Phú.

Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian (21 - 22/11) tại Công viên Bến Tre (phường An Hội); không gian “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản” trên đường Trần Văn Bảy và Võ Văn Kiệt (23 - 24/11).

Không chỉ hướng về cội nguồn di sản, Tuần lễ còn chú trọng kết nối thương mại, ẩm thực và du lịch thông qua Không gian Ẩm thực Nam Bộ (50 gian hàng) và Hội chợ Xúc tiến thương mại - OCOP (300 gian hàng) diễn ra xuyên suốt từ 18 đến 24/11 tại phường Nguyệt Hóa.

Triển lãm du lịch “Vĩnh Long - Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long” cùng sự kiện ra mắt hệ thống Thư viện thông minh (23 - 24/11) tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu sẽ mở rộng cánh cửa hội nhập số và kết nối doanh nghiệp lữ hành với các điểm đến trong tỉnh.

Đặc biệt, đêm Lễ hội Ok Om Bok lúc 19h ngày 24/11 tại Khu di tích Ao Bà Om sẽ diễn ra các nghi thức trang trọng như cúng trăng, diễu hành quanh ao, thả hoa đăng, đèn nước và trao quà, học bổng nghĩa tình cho học sinh Khmer nghèo hiếu học. Những hoạt động này cũng khép lại Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer được tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

Theo kế hoạch, chiều 11/11, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức họp báo công bố sự kiện Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.