Lễ hội Ok Om Bok 2026 ở Vĩnh Long có gì đặc sắc?

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ngày 12/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long thông tin về Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 cùng các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum cho biết, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18-24/11/2026. Hiện nay, các ngành, đơn vị và địa phương đang khẩn trương triển khai các phần việc, hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức các hoạt động an toàn, chu đáo, hiệu quả. Chuỗi sự kiện có nhiều nội dung văn hóa truyền thống đặc sắc, tạo không gian để người dân, nghệ nhân, nghệ sĩ giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, trong đó có sự tham gia của đông đảo đồng bào Khmer trên địa bàn.

Các hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là bản sắc văn hóa Khmer. Trong đó, tỉnh chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là đồng bào Khmer và các nghệ nhân trong thực hành, gìn giữ và trao truyền di sản cho thế hệ trẻ. Qua các hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Long, kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, chuỗi hoạt động gồm hai nhóm chính: Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026; các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu dân cư.

Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Trong đó, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lễ hội Ok Om Bok dự kiến diễn ra từ ngày 18- 24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, tập trung tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, như: trình diễn trang phục truyền thống Khmer; biểu diễn nhạc cụ ngũ âm, đờn ca tài tử Nam Bộ; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian... Các không gian “Hành trình di sản”, “Con đường nghệ thuật” cùng hoạt động khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu cũng góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Điểm nhấn của tuần lễ là Đêm Lễ hội Ok Om Bok, diễn ra lúc 19 giờ ngày 24/11, tại Khu di tích Ao Bà Om, nhằm tôn vinh giá trị Lễ hội Ok Om Bok, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào Khmer. Đêm lễ hội tái hiện nghi lễ cúng trăng truyền thống, thể hiện lòng tri ân thiên nhiên và ước vọng về mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm, đồng thời góp phần duy trì không gian thực hành tín ngưỡng và phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền di sản qua các thế hệ.

Bên cạnh đó, tuần lễ còn tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu ẩm thực truyền thống và xúc tiến thương mại. Trong đó, không gian ẩm thực Nam Bộ giới thiệu các món ăn, đặc sản địa phương; hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP cùng các không gian trưng bày, triển lãm “Vĩnh Long - Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long”, “Văn hóa Khmer - Giá trị truyền thống và di sản” góp phần giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa của tỉnh.

Nhóm hoạt động thứ hai tập trung hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Trong đó, hoạt động văn hóa cộng đồng tại khu dân cư diễn ra với các chương trình giao lưu, trình diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng, phù hợp với điều kiện thực tế. Ở cấp tỉnh, trong hai ngày 23 và 24/11, Vĩnh Long dự kiến tổ chức “Con đường nghệ thuật – Không gian văn hóa dân tộc – Hành trình di sản”, nhằm tạo cơ hội để người dân, du khách tìm hiểu, trải nghiệm và khám phá các giá trị di sản đặc trưng. Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Vĩnh Long hướng đến đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, phát huy vai trò người dân trong gìn giữ, trao truyền di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương và kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.