Sự kiện quy tụ hơn 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ trong nước, mang đến nhiều triển lãm, cuộc thi và hoạt động trải nghiệm, góp phần đưa nghệ thuật nhiếp ảnh đến gần hơn với công chúng; đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác quốc tế.

Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế trong trang phục áo dài ngũ thân truyền thống cùng xuất hiện trên thảm đỏ tại lễ khai mạc. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Lễ hội nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam do UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự phối hợp của Công ty Sáng Tạo Pro. Điểm nhấn tại lễ khai mạc là sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế trong trang phục áo dài ngũ thân truyền thống trên thảm đỏ tại Công viên Lê Văn Tám.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ hội năm nay tổ chức năm triển lãm tại bốn địa điểm. Trong đó, triển lãm "Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác" diễn ra tại Đường sách Nguyễn Văn Bình; "Thành phố Hồ Chí Minh vững bước vào kỷ nguyên mới" tại Đường sách Thủ Đức; "Nhiếp ảnh không biên giới" tại Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Công viên Lê Văn Tám trưng bày các tác phẩm từ Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 và Liên hoan Ảnh truyền thống lần thứ 51.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, Hội chợ Nhiếp ảnh quốc tế với hơn 100 gian hàng của các chi hội nhiếp ảnh, đơn vị kinh doanh thiết bị, công nghệ và đào tạo cũng được tổ chức, tạo không gian kết nối giữa giới sáng tác và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Ngay tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức phát động cuộc thi Photomarathon. Lễ hội còn có cuộc thi "Khoảnh khắc kỳ diệu - Ống kính Áo dài Việt Nam" và trại sáng tác quy tụ gần 100 nghệ sĩ, trong đó có đại diện Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP) và Hiệp hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Quốc tế (IAAP).

Quy tụ hơn 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ trong nước, lễ hội đưa các triển lãm, cuộc thi ảnh và hoạt động trải nghiệm đến với công chúng. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Thu Hiền nhận định, quy mô và nội dung lễ hội ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của giới chuyên môn và công chúng, phù hợp với định hướng phát triển Thành phố trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức, nhiếp ảnh vẫn giữ vai trò quan trọng trong lưu giữ lịch sử, phản ánh đời sống và quảng bá hình ảnh Thành phố.

Đánh giá cao việc đưa các tác phẩm nhiếp ảnh đến không gian công cộng, bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho rằng, cách làm này giúp công chúng có thể tiếp cận nghệ thuật ngay trong không gian sinh hoạt thường ngày. Gợi ý cho các thí sinh tham gia Photomarathon, bà khuyến khích tìm kiếm dấu ấn riêng của Thành phố qua những hình ảnh đời thường như ánh mắt học sinh, đôi tay người thợ hay nụ cười của người bán hàng. Đề cập đến các tọa đàm về AI và bản quyền trong khuôn khổ lễ hội, bà nhấn mạnh việc bảo đảm tính chân thực của tác phẩm và tôn trọng quyền tác giả là nền tảng để duy trì niềm tin của công chúng đối với nhiếp ảnh.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng bằng khen cho Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Từ góc độ sáng tác, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phó Bá Cường, Chi hội Bến Nghé, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ánh sáng, đường nét và bố cục là ngôn ngữ chung giúp các nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế chuyển tải thông điệp qua tác phẩm. Đây cũng là cơ sở để những người cầm máy trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, từ cách quan sát đời sống đến phương thức thể hiện các đề tài bằng hình ảnh. Ông đánh giá Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ được đội ngũ nghệ sĩ có chuyên môn với nhiều tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi quốc tế.

Chia sẻ cảm nhận về Thành phố Hồ Chí Minh, ông Yusma Bahrin Dato Yussof, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Brunei cho biết, ông ấn tượng với văn hóa, con người và không khí sôi động nơi đây. Nếu lựa chọn hình ảnh để kể câu chuyện về Thành phố, ông muốn ghi lại những con phố và quầy hàng về đêm, nơi thể hiện rõ nhịp sống của người dân. Ông cũng kỳ vọng những cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế tại lễ hội sẽ mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai.

Công viên Lê Văn Tám là nơi trưng bày các tác phẩm từ Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 và Liên hoan Ảnh truyền thống lần thứ 51. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Ela Aktay đến từ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ấn tượng với sắc màu lễ hội, sự thân thiện của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và tinh thần chia sẻ giữa các đồng nghiệp. Theo bà, đây là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế gặp gỡ, làm quen và xây dựng những mối quan hệ nghề nghiệp. Việc được khoác lên mình chiếc áo dài nhiều màu sắc tại lễ khai mạc cũng là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến tham dự lần này.

Dịp này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao Bằng khen cho Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 45 năm thành lập, ghi nhận những đóng góp của Hội trong tập hợp đội ngũ nghệ sĩ, tổ chức các hoạt động chuyên môn và quảng bá nhiếp ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.