Lễ hội là dịp để đồng bào Pà Thẻn gặp gỡ, giao lưu và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Tham gia hội thi có các nghệ nhân, diễn viên quần chúng là đồng bào Pà Thẻn đến từ 8 xã: Tân Trịnh, Yên Thành, Quang Bình, Thông Nguyên, Tân Quang, Liên Hiệp, Tri Phú và Minh Quang.

Các đoàn mang đến những nét văn hóa đặc trưng thông qua các hoạt động giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục và trưng bày sản phẩm địa phương.

Lễ hội thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, người dân và du khách

Hội thi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống và trưng bày sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực, nông sản OCOP. Các tiết mục múa dân gian, hát dân ca, hát múa dân nhạc, dân vũ và biểu diễn nhạc cụ truyền thống góp phần giới thiệu đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào Pà Thẻn.

Đáng chú ý, phần trình diễn trang phục giới thiệu những bộ trang phục sinh hoạt thường ngày, trang phục lễ hội và trang phục cưới của nam, nữ Pà Thẻn, kèm theo lời thuyết minh về đặc điểm, ý nghĩa văn hóa.

Các nghệ nhân trình diễn những điệu múa dân gian mang đậm bản sắc Pà Thẻn

Bên cạnh đó, các gian hàng trưng bày trang phục, nhạc cụ, hiện vật, thổ cẩm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và nông sản OCOP, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Theo kế hoạch, Lễ hội diễn ra từ ngày 22 - 24.11, với quy mô cấp tỉnh, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Lễ hội là dịp hội tụ, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Pà Thẻn

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động trình diễn Nghi lễ nhảy lửa truyền thống, diễn ra từ 20 giờ 10 phút ngày 24.11 (tức ngày 16.10 âm lịch) tại xã Tân Trịnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang.

Nghi lễ nhảy lửa là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mang đậm dấu ấn tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người Pà Thẻn.

Trong không gian linh thiêng, bên đống than hồng rực sáng, các nghệ nhân thực hiện những bước nhảy đặc biệt trên lửa, tạo nên khung cảnh huyền bí, cuốn hút. Nghi lễ thể hiện niềm tin tâm linh, sức mạnh tinh thần và bản lĩnh của cộng đồng, đồng thời phản ánh những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sắc màu trang phục truyền thống của phụ nữ Pà Thẻn tại lễ hội

Thông qua lễ hội, đồng bào Pà Thẻn tại các địa phương có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong gìn giữ và phát huy di sản. Các hoạt động cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức bảo tồn văn hóa trong cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.