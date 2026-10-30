Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam tại Đà Lạt mở cửa miễn phí

Trong 3 ngày, lễ hội mang âm nhạc đến nhiều không gian công cộng và điểm biểu diễn thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt, tạo hành trình thưởng thức Jazz giữa lòng phố núi.

Đêm khai mạc dự kiến diễn ra từ lúc hoàng hôn Đà Lạt, từ lúc 17h đến 22h ngày 6/11 tại Quảng trường Lâm Viên. Ngày 7/11, chương trình được tổ chức tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình. Riêng ngày 8/11, lễ hội khép lại tại khuôn viên dự án HAUS Dalat với chương trình dành cho khách mời.

Tỉnh Lâm Đồng công bố thông tin về lễ hội nhạc Jazz Việt Nam năm 2026.

Lễ hội quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế tên tuổi như Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West, Raul Midón (Hoa Kỳ), cùng các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc. Đại diện Việt Nam có Diva Hồng Nhung, Trần Thu Hà, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Hoài Sa… Sự hội tụ của nhiều phong cách và màu sắc âm nhạc hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đặc sắc, mở rộng cơ hội giao lưu nghệ thuật và đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, Đà Lạt được lựa chọn không chỉ bởi sức hấp dẫn của một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn nhờ nền tảng văn hóa, cảnh quan và định hướng phát triển sáng tạo của thành phố.

Sân khấu lễ hội nhạc Jazz tại HAUS Dalat.

Ngày 31/10/2023, Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc. Danh hiệu này vừa ghi nhận tiềm năng âm nhạc, vừa mở ra cơ hội để thành phố tiếp tục phát triển đời sống nghệ thuật, thúc đẩy sáng tạo và kết nối với mạng lưới văn hóa quốc tế.

Việc tổ chức lễ hội nhạc Jazz được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển thành phố sáng tạo, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, đồng thời đưa âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng, làm phong phú trải nghiệm của người dân và du khách khi đến Đà Lạt.