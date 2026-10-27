Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - Điểm nhấn văn hóa của Festival Hoa Đà Lạt

Đêm mở màn Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 dự kiến diễn ra vào tối 6/11 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Khi âm nhạc Jazz hòa cùng không gian Đà Lạt

Từ ngày 6 - 8/11/2026, Đà Lạt dự kiến trở thành điểm hẹn của những người yêu nhạc Jazz với Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Không chỉ là chuỗi chương trình biểu diễn, lễ hội được xây dựng theo hướng kết nối âm nhạc với không gian đô thị, cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa đặc trưng của phố núi.

Theo kế hoạch, lễ hội gồm các chương trình tại quảng trường Lâm Viên, khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình và không gian HAUS Đà Lạt. Mỗi địa điểm mang một sắc thái riêng, tạo nên hành trình thưởng thức Jazz từ sân khấu ngoài trời rộng mở đến những không gian biểu diễn gần gũi, giàu tính trải nghiệm.

Nghệ sĩ guitar kiêm ca sĩ Raul Mi'Don từng 2 lần nhận đề cử Grammy ở hạng mục Album Jazz xuất sắc nhất, là một trong những tên tuổi quốc tế nổi bật dự kiến tham dự tại lễ hội. (Ảnh: Internet)

Đêm diễn chính vào tối ngày 6/11 dự kiến diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, quy tụ các nghệ sĩ quốc tế như Lisa Ono (Nhật Bản), DaDaDa và JKC (Hàn Quốc), Nik West và Raul Mi’Don (Hoa Kỳ) cùng Bigband - Yellow Star, Hoài Sa, Trần Thu Hà... Đây là đêm mở màn, đưa âm nhạc Jazz đến với công chúng trong không gian ngoài trời bên hồ Xuân Hương, chương trình dự kiến có bắn pháo hoa tầm thấp.

Ngày 7/11, chương trình biểu diễn mở rộng dự kiến diễn ra từ 18 giờ đến 21 giờ tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình, với sự tham gia của Song Như và nhóm Cá Trê, JKC, Dadada, Mekong Bigband, Yellow Star Bigband cùng các nghệ sĩ khác. Với không gian biểu diễn ở khu vực trung tâm, chương trình hướng đến tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận Jazz gần gũi hơn, góp thêm không khí nghệ thuật cho Đà Lạt.

Các nghệ sĩ trong nước, quốc tế dự kiến biểu diễn tại HAUS Da Lat ngày 8/11/2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Cũng trong tối 7/11 và 8/11, khuôn viên dự án HAUS Đà Lạt là nơi diễn ra chương trình biểu diễn dành cho khách mời với sự góp mặt dự kiến của Hồng Nhung cùng Nguyen Le Band đến từ Pháp, Musique De Salon, Đức Trí, Lân Nhã, Bùi Lan Hương, Bình An…

Việc tổ chức tại nhiều địa điểm tạo nên những trải nghiệm khác nhau cho khán giả: từ sân khấu quy mô lớn ở quảng trường Lâm Viên, chương trình mở rộng giữa trung tâm Đà Lạt đến không gian biểu diễn riêng. Qua đó, lễ hội kỳ vọng mở rộng đối tượng thưởng thức, đồng thời, giới thiệu Đà Lạt như một điểm đến có đời sống văn hóa nghệ thuật đa dạng, không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan và khí hậu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện trao đổi nội dung chương trình của lễ hội

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, người kiến tạo và tổng đạo diễn Vietnam Jazz Heritage Festival 2026, lễ hội được xây dựng với mong muốn tạo nên một điểm hẹn văn hóa mới tại Đà Lạt, nơi nghệ sĩ trong nước và quốc tế có cơ hội giao lưu, kết nối thông qua ngôn ngữ âm nhạc Jazz.

Việc lựa chọn Đà Lạt không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc đặc trưng của phố núi mà còn hướng đến khai thác sự giao hòa giữa âm nhạc, không gian và bản sắc địa phương.

Jazz có sức hấp dẫn từ khả năng ngẫu hứng, sự linh hoạt trong biểu đạt và những cuộc đối thoại giữa nhạc công với người nghe. Đặt dòng nhạc này trong không gian Đà Lạt - nơi có mặt hồ, rừng thông, kiến trúc mang dấu ấn thời gian và nhịp sống tương đối chậm rãi, lễ hội kỳ vọng tạo nên trải nghiệm nghệ thuật khác biệt.

Khi cảnh quan trở thành một phần của chương trình, khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn cảm nhận thêm vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của điểm đến.

Tạo sản phẩm văn hóa mới, quảng bá hình ảnh Lâm Đồng

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 được triển khai trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI với sự chỉ đạo và đồng hành của UBND tỉnh Lâm Đồng. Toàn bộ kinh phí thực hiện lễ hội do Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng, Thương mại Dalat Land (HAUS Đà Lạt) tài trợ.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc về kế hoạch tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Lễ hội được tổ chức trong bối cảnh Lâm Đồng tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm mới để làm phong phú trải nghiệm của du khách. Nếu Festival Hoa Đà Lạt tạo dấu ấn từ cảnh quan, không gian hoa và các hoạt động cộng đồng thì một sự kiện âm nhạc có sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế sẽ góp thêm màu sắc cho hành trình khám phá địa phương.

Tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, lễ hội nhằm phát huy danh hiệu Đà Lạt là “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, tăng cường liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật và du lịch, đồng thời, tạo tiền đề từng bước xây dựng công nghiệp văn hóa tại Lâm Đồng.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn kỳ vọng lễ hội trở thành điểm nhấn nghệ thuật trong chuỗi hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, giải trí, thu hút du khách và quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Để lễ hội tạo được sức lan tỏa, công tác chuẩn bị được tỉnh đặt ra với yêu cầu đồng bộ, chuyên nghiệp và đúng tiến độ. Tại kế hoạch số 18388 ngày 24/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai lễ hội bảo đảm đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

Các đơn vị liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác hoàn thiện kịch bản, thủ tục biểu diễn, đón tiếp nghệ sĩ và đại biểu, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, điện và vệ sinh môi trường.

Biểu diễn âm nhạc tại hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá lễ hội gắn với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI; kết nối doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các đơn vị dịch vụ cùng hưởng ứng, góp phần tạo không khí âm nhạc, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách. Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Dalat Land chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí tổ chức, phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo đảm các điều kiện cần thiết để lễ hội diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Trong định hướng phát triển du lịch, các chương trình văn hóa, nghệ thuật có chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài thời gian lưu trú và làm phong phú trải nghiệm của du khách. Khi kết hợp với Festival Hoa Đà Lạt, lễ hội nhạc Jazz được kỳ vọng tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Lâm Đồng, khám phá cảnh quan, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm đời sống văn hóa địa phương.

Nếu được tổ chức hiệu quả, sự kiện không chỉ tạo dấu ấn trong mùa Festival Hoa năm nay mà còn góp phần xây dựng thêm sản phẩm văn hóa đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của Đà Lạt - Lâm Đồng trên bản đồ du lịch và sự kiện nghệ thuật trong nước, quốc tế.