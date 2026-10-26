Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - điểm nhấn của chuỗi chương trình Festival Hoa Đà Lạt

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam là điểm nhấn trong chuỗi chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo Kế hoạch tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành, Lễ hội diễn ra từ ngày 6-8/11 tại Quảng trường Lâm Viên; khuôn viên dự án Haus Đà Lạt; khu vực phía trước Rạp 3 tháng 4, khu Hòa Bình (phường Xuân Hương-Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng.

Kế hoạch đề ra yêu cầu tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 thành hoạt động văn hóa, nghệ thuật có chất lượng, là điểm nhấn trong chuỗi chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026; góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, cảnh quan và tiềm năng du lịch của Đà Lạt-Lâm Đồng đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Hoạt động được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy danh hiệu Đà Lạt là “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”; tạo không gian giao lưu, thưởng thức nhạc Jazz với sự tham gia của nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế; kết nối tinh hoa âm nhạc thế giới với bản sắc, cảm hứng và dấu ấn Việt Nam, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch; tăng sức hấp dẫn của điểm đến, khuyến khích người dân và du khách tham gia hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa; góp phần kích cầu du lịch, phát triển dịch vụ và công nghiệp văn hóa địa phương.

Theo kế hoạch, Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 khai mạc vào ngày 6/11 với sự góp mặt của các nghệ sỹ Lisa Ono (Nhật Bản); DaDaDa, JKC (Hàn Quốc); Nik West, Raul Mi’Don (Hoa Kỳ); Bigband-Yellow Star; Hoài Sa, Trần Thu Hà…

Tiếp đó, từ 18-21h ngày 7/11, chương trình biểu diễn nghệ thuật mở rộng của Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra ở phía trước Rạp 3/4, khu Hòa Bình, phường Xuân Hương-Đà Lạt, dự kiến có sự tham gia của Nhóm JKC, DaDaDa (Hàn Quốc), Song Như & nhóm Cá trê, Mekong Bigband, Yellow Star Bigband.

Cùng với đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật dành riêng cho khách mời đặc biệt của Haus Đà Lạt trong khuôn viên dự án Haus Đà Lạt sẽ diễn ra vào tối 7/11 và tối 8/11 với sự biểu diễn của các nghệ sỹ Musique De Salon, dự kiến: Hồng Nhung-Nguyen Le Band (Pháp), Musique De Salon, Đức Trí-Lân Nhã-Bùi Lan Hương-Bình An.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng là “cơ hội vàng” để Lâm Đồng quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng hợp tác và thu hút du khách.

Trong khi đó, theo Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc,” Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 19/12; chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival Hoa Đà Lạt tổ chức ngày 31/12./.