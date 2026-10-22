Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 quy tụ nghệ sỹ trong nước và quốc tế

Các nghệ sỹ biểu diễn nhạc Jazz. (Ảnh minh họa: Khánh Hòa/TTXVN)

Từ ngày 6 đến 8/11/2026, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 (Vietnam Jazz Heritage Festival 2026-VJHF 2026) sẽ diễn ra tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi trong nước và quốc tế, mở ra không gian giao lưu âm nhạc đa sắc màu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt như một điểm đến văn hóa, nghệ thuật giàu sức hấp dẫn.

Với định hướng tôn vinh âm nhạc Jazz và các giá trị di sản, VJHF 2026 được xây dựng thành hành trình nghệ thuật kéo dài ba ngày, kết nối âm nhạc với kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Các chương trình được tổ chức tại những địa điểm tiêu biểu của Đà Lạt, từ Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương đến khu vực rạp Hòa Bình và không gian HAUS Đà Lạt.

Thông qua lễ hội, ban tổ chức hướng đến xây dựng một điểm hẹn âm nhạc quốc tế, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận Jazz, đồng thời kết nối nghệ sỹ Việt Nam với các tên tuổi trên thế giới.

Quy tụ nhiều nghệ sỹ Jazz nổi tiếng

VJHF 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ quốc tế nổi bật như Nik West, Lisa Ono và Raul Midón. Mỗi nghệ sỹ mang đến một phong cách biểu diễn riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng về màu sắc âm nhạc cho lễ hội.

Lisa Ono được biết đến rộng rãi qua dòng nhạc Bossa Nova, với phong cách biểu diễn nhẹ nhàng, tinh tế, kết hợp giữa Jazz và âm hưởng âm nhạc Brazil. Nữ nghệ sỹ được mệnh danh là “Nữ hoàng Bossa Nova châu Á,” có sức ảnh hưởng đối với công chúng yêu nhạc tại nhiều quốc gia.

Trong khi đó, Nik West là nữ nghệ sỹ bass điện kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ, nổi bật với phong cách trình diễn giàu năng lượng, kết hợp Jazz, funk và các yếu tố âm nhạc đương đại. Sự xuất hiện của cô hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả tại Đà Lạt.

Các nghệ sỹ trong nước, quốc tế biểu diễn tại HAUS Da Lat ngày 8/11/2026. (Ảnh: BTC)

Raul Midón là nghệ sỹ guitar và ca sỹ người Mỹ, được đánh giá cao bởi kỹ thuật guitar đặc sắc, khả năng biểu diễn ngẫu hứng và sự kết hợp linh hoạt giữa Jazz, soul, Latin cùng nhiều dòng nhạc khác. Với phong cách sáng tạo riêng, anh góp phần thể hiện tinh thần tự do và khả năng giao thoa của Jazz trong âm nhạc hiện đại.

Bên cạnh các nghệ sỹ quốc tế, lễ hội còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam như nhạc sỹ, nghệ sỹ guitar Nguyên Lê, nhạc sỹ Hoài Sa, ca sỹ Hồng Nhung, ca sỹ Trần Thu Hà cùng các nghệ sỹ và ban nhạc trong nước.

Đáng chú ý, sự kết hợp giữa nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế tạo cơ hội làm mới những chất liệu âm nhạc quen thuộc, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo giữa Jazz với các dòng nhạc khác. Những chương trình kết hợp Jazz với âm nhạc đương đại và các tác phẩm Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến cách tiếp cận gần gũi hơn cho công chúng.

Tên gọi “Heritage” trong Vietnam Jazz Heritage Festival cũng gợi nhắc đến dòng chảy lịch sử hơn một thế kỷ của Jazz. Đây không chỉ là di sản âm nhạc được gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn là nguồn cảm hứng liên tục được bồi đắp bằng sự sáng tạo, ngẫu hứng và những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sỹ thuộc các nền văn hóa khác nhau.

Ba ngày, ba không gian trải nghiệm âm nhạc

Theo kế hoạch, lễ hội được tổ chức qua ba chương trình chính tại những địa điểm mang sắc thái khác nhau, tạo nên hành trình trải nghiệm âm nhạc gắn với cảnh quan và đời sống đô thị Đà Lạt.

Cụ thể, tối 6/11, lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên. Với không gian rộng mở bên hồ Xuân Hương, địa điểm này tạo điều kiện để âm nhạc đến gần hơn với công chúng, đồng thời kết hợp trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật với cảnh quan đặc trưng của thành phố cao nguyên.

Ngày 7/11, chương trình biểu diễn mở rộng được tổ chức tại khu vực rạp 3/4, thuộc khu vực trung tâm Đà Lạt. Không gian này góp phần đưa âm nhạc đến gần nhịp sống đô thị, tạo cơ hội để người dân và du khách tiếp cận Jazz trong hành trình tham quan, khám phá thành phố.

Việc quy tụ các nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế ngay Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 đã kết nối những cá tính nghệ thuật và nền tảng văn hóa khác nhau thông qua ngôn ngữ chung của Jazz. (Ảnh minh họa: Khánh Hòa/TTXVN)

Đêm 8/11, chương trình nghệ thuật dành cho khách mời đặc biệt diễn ra tại HAUS Đà Lạt, khép lại hành trình ba ngày của lễ hội. Khác với không gian quảng trường công cộng, chương trình hướng đến trải nghiệm gần gũi hơn, chú trọng sự tương tác giữa nghệ sỹ và người nghe, cũng như sự hòa quyện giữa âm nhạc, kiến trúc và cảnh quan.

Cách tổ chức tại ba địa điểm giúp VJHF 2026 mở rộng trải nghiệm thưởng thức Jazz, từ những đêm diễn dành cho đông đảo công chúng đến không gian nghệ thuật có tính riêng tư. Mỗi địa điểm không chỉ đóng vai trò là nơi tổ chức chương trình mà còn góp phần định hình cảm xúc và cách khán giả tiếp nhận âm nhạc.

Jazz vốn đề cao tính ngẫu hứng, những khoảng lặng và sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sỹ với người nghe. Vì vậy, không gian trình diễn có thể trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm. Tại Đà Lạt, cảnh quan hồ nước, kiến trúc đô thị và khí hậu cao nguyên tạo nên bối cảnh phù hợp để công chúng cảm nhận âm nhạc theo cách chậm rãi, tinh tế hơn.

Góp phần phát triển du lịch văn hóa Đà Lạt

Việc tổ chức Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 tại Đà Lạt mang ý nghĩa của một sự kiện âm nhạc, mở ra cơ hội kết hợp nghệ thuật với phát triển du lịch văn hóa. Thông qua việc đưa các nghệ sỹ quốc tế đến biểu diễn, lễ hội góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bổ sung hoạt động trải nghiệm cho du khách và tạo thêm điểm nhấn cho đời sống văn hóa địa phương.

Đà Lạt có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, kiến trúc và truyền thống phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Việc kết hợp những yếu tố này với các chương trình nghệ thuật có khả năng tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt, thu hút nhóm du khách quan tâm đến âm nhạc, văn hóa và trải nghiệm sáng tạo.

Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương-Đà Lạt). (Ảnh minh họa: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Bên cạnh đó, sự kiện tạo điều kiện để nghệ sỹ trong nước giao lưu, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác và tiếp cận những xu hướng biểu diễn mới. Đối với công chúng, đây cũng là dịp khám phá Jazz qua nhiều phong cách, từ Bossa Nova, funk đến các hình thức kết hợp giữa Jazz và âm nhạc đương đại.

Về lâu dài, những sự kiện âm nhạc có định hướng rõ ràng, được tổ chức gắn với bản sắc điểm đến có thể góp phần hình thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Điều quan trọng là duy trì chất lượng chương trình, phát huy sự kết nối giữa nghệ sỹ, cộng đồng và các không gian văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để du khách có thêm những trải nghiệm ngoài hoạt động tham quan thông thường.

Với Vietnam Jazz Heritage Festival 2026, Đà Lạt có thêm cơ hội kết nối với mạng lưới các sự kiện âm nhạc quốc tế, quảng bá hình ảnh thành phố cao nguyên thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Sự giao thoa giữa Jazz, kiến trúc, thiên nhiên và văn hóa địa phương được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng cho lễ hội, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tại Lâm Đồng./.