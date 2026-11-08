Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026: Kết nối trái tim, hòa quyện cảm xúc

Đông đảo công chúng đến với đêm khai mạc Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026. (Ảnh: Chính Thành)

Âm nhạc - nhịp cầu kết nối những trái tim

Khi đồng hồ còn chưa điểm giờ khai mạc, những bậc thang trước siêu thị GO - Đà Lạt đã kín người ngồi chờ. Có người tìm đến vì đã yêu jazz từ lâu, cũng có người chưa từng nghe dòng nhạc này, chỉ vì tò mò mà dừng chân.

Nhưng tất cả đều chung một ánh nhìn hướng về sân khấu, háo hức chờ đợi một trải nghiệm âm nhạc khác lạ giữa không khí se lạnh của Đà Lạt.

Trong dòng người ấy, có bà Cao Thị Ngọc Bích (62 tuổi, TP Hồ Chí Minh). Mê khí hậu mát mẻ của Đà Lạt, bà đã ở lại nghỉ dưỡng tại đây tròn 1 năm.

Bà Cao Thị Ngọc Bích (62 tuổi, TP Hồ Chí Minh) đến khá sớm để thưởng thức đêm nhạc

“Bạn bè tôi hầu như ai cũng thích đến Đà Lạt. Đợt này, vì tò mò với nhạc jazz nên tôi tham gia lễ hội. Bầu không khí cùng những ca khúc jazz khiến tôi thấy vui vẻ, như được trẻ hẳn ra” - bà Bích cười, nói.

Diễn ra trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, Lễ hội Nhạc Jazz không đơn thuần là một chương trình ca nhạc, mà còn là sợi dây gắn kết văn hóa, nghệ thuật với du lịch địa phương. Bởi vậy, sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại đêm nhạc. (Ảnh: Chính Thành)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Lễ hội là dịp để Đà Lạt tiếp tục phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Đây cũng là cơ hội để nghệ sĩ trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu. Từ đây, địa phương tăng cường kết nối với các mạng lưới sáng tạo, từng bước khẳng định vai trò của âm nhạc trong đời sống đô thị và trong chiến lược phát triển văn hóa.

Nói về sức hút của jazz, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, chính những giai điệu, nhịp điệu và lối thể hiện độc đáo đã giúp dòng nhạc này vượt qua mọi khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch hay văn hóa. Jazz nói riêng và âm nhạc nói chung đã trở thành một thứ ngôn ngữ chung, góp phần vun đắp sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

Những giai điệu, nhịp điệu và lối thể hiện độc đáo được nghệ sĩ biểu diễn với công chúng. (Ảnh: Chính Thành)

Quả thật, đêm khai mạc đã trở thành một cuộc gặp gỡ nghệ thuật đầy ý nghĩa. Trên sân khấu, nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế cùng nhau mang đến những màn trình diễn chất lượng.

Phía dưới khán đài, công chúng, đặc biệt là người trẻ có dịp đến gần hơn với những loại hình nghệ thuật đa dạng, từ đó, nuôi dưỡng khả năng cảm thụ, tinh thần sáng tạo và tình yêu với các giá trị văn hóa. Khi giai điệu jazz cất lên, tinh hoa âm nhạc thế giới như hòa quyện cùng tâm hồn và cảm xúc của con người Việt Nam.

Cảm nhận ấy được chia sẻ bởi Kain Foley (32 tuổi), nghệ sĩ âm nhạc tự do người Anh đang sinh sống tại Đà Lạt và thường chơi jazz trong các buổi diễn. “Những nghệ sĩ quốc tế tài năng đang đứng trên sân khấu và mang jazz đến với mọi người. Công chúng được tiếp cận một dòng nhạc mà có thể bấy lâu họ chưa có dịp nghe”, anh Kain Foley chia sẻ.

Anh Kain Foley và bạn gái Mai Ngọc Tuyết mong rằng, năng lượng từ những ca khúc sẽ giúp người trẻ thêm yêu thể loại nhạc này

Cùng anh đến đêm nhạc là bạn gái Mai Ngọc Tuyết (29 tuổi, quê Hà Nội). Vốn yêu jazz, cả 2 đã mong chờ đêm khai mạc từ lâu. “Tôi nghĩ jazz chưa phải là dòng nhạc phổ biến, nên thật bất ngờ khi mọi người đến rất đông và cổ vũ nhiệt tình. Mong rằng năng lượng từ những ca khúc sẽ giúp người trẻ thêm yêu thể loại nhạc này”, bạn Ngọc Tuyết chia sẻ.

Những cung bậc cảm xúc dưới bầu trời phố núi

Mở màn đêm nhạc là Yellow Star Bigband đến từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với 5 tiết mục mãn nhãn, nhóm nhạc trẻ đã thổi vào sân khấu một làn gió tươi mới, tràn đầy năng lượng. Tiếp nối là năm chàng trai đến từ Hàn Quốc của nhóm JKC, với phong cách âm nhạc độc đáo, giao thoa giữa jazz, R&B, funk, soul và pop đương đại.

Nếu 2 tiết mục đầu tiên sôi nổi, rộn ràng, thì giọng hát du dương của Lisa Ono (Nhật Bản) lại đưa khán giả vào một khoảnh khắc lắng đọng đầy mê hoặc.

Nhóm Yellow Star Big Band biểu diễn dưới sự đón chào nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả

Raul Midón (Hoa Kỳ) tiếp tục chinh phục người nghe bằng sự tinh tế trong âm nhạc. Còn nữ nghệ sĩ Nik West (Hoa Kỳ) xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và khán đài bằng nguồn năng lượng tự do, phóng khoáng.

Không kém phần nổi bật, những giọng ca Việt như Hoài Sa, Trần Thu Hà đã làm chủ sân khấu với thần thái vững vàng và chất giọng nội lực.

Với bạn Nguyễn Thị Thiên Kim (26 tuổi, TP Hồ Chí Minh), đêm nhạc đã mang đến thật nhiều cung bậc cảm xúc. “Yellow Star Bigband và JKC như ngọn lửa thổi bùng sự nhiệt huyết, còn giọng hát của Lisa Ono thì thật dịu êm. Tôi đã bắt đầu mong chờ Lễ hội nhạc Jazz năm sau rồi”, bạn Thiên Kim hào hứng kể.

Bạn Nguyễn Thị Thiên Kim (26 tuổi, TP Hồ Chí Minh) có nhiều ấn tượng với đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026

Còn anh Vũ Chí Hiếu (44 tuổi, TP Hồ Chí Minh) tìm đến lễ hội vì quy mô và sự chỉn chu của chương trình. “Mọi thứ đúng như tôi mong đợi, từ chất lượng âm thanh đến màn trình diễn của các nghệ sĩ. Thật thú vị khi được nghe những bài hát quen thuộc qua phong cách jazz. Ai ở đây cũng như đang hòa mình theo điệu nhạc”, anh Hiếu nói.

Sức hút của đêm nhạc cũng lan tới những vị khách đến từ phương xa. David Klisch (36 tuổi) và Eva Seidel (39 tuổi), 2 du khách người Đức sang Việt Nam làm việc kết hợp nghỉ dưỡng, vốn yêu jazz và đặc biệt hâm mộ Lisa Ono.

David Klisch (36 tuổi) và Eva Seidel (39 tuổi), du khách Đức sang Việt Nam làm việc kết hợp nghỉ dưỡng rất yêu jazz và đặc biệt hâm mộ Lisa Ono

“Được lắng nghe giọng hát của các nghệ sĩ là một niềm hạnh phúc lớn. Nếu có thể, chúng tôi muốn quay lại nơi này để tiếp tục thưởng thức nhạc jazz”, anh David Klisch hào hứng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, với Lâm Đồng, phát triển văn hóa gắn với du lịch là một hướng đi giàu triển vọng. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên, khí hậu ôn hòa, hệ thống di sản phong phú.

Cùng với đó, sự đa dạng văn hóa và sức hấp dẫn riêng của Đà Lạt làm cho Lâm Đồng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và những sự kiện nghệ thuật chất lượng.

Điều còn đọng lại không chỉ là dư âm của một đêm jazz đẹp, mà còn là nền móng vững vàng cho chuỗi sự kiện nghệ thuật tiếp theo của thành phố ngàn hoa. (Ảnh: Chính Thành)

Để những hoạt động ấy ngày càng chuyên nghiệp và lan tỏa rộng rãi, điều quan trọng nhất chính là sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, giới nghệ sĩ và cộng đồng.

Có thể nói, với sự chuẩn bị chỉn chu, tận tâm từ khâu ý tưởng đến công tác tổ chức, đêm khai mạc đã thu hút hàng ngàn người tham dự.

Khi những nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, điều còn đọng lại không chỉ là dư âm của một đêm jazz đẹp, mà còn là nền móng vững vàng cho chuỗi sự kiện nghệ thuật tiếp theo của thành phố ngàn hoa.