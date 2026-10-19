Lễ hội nhạc Jazz sắp diễn ra ở Lâm Đồng

Ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan về tiến độ chuẩn bị Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026.

Quang cảnh buổi làm việc,

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Lễ hội dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế như: Nik West, Lisa Ono, Raul Midón, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn... Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn tại quảng trường Lâm Viên, khu vực phía trước rạp 3/4 và không gian HAUS Đà Lạt.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đây là sự kiện có sức lan tỏa quốc tế, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Lâm Đồng.

Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chung, chủ động phối hợp với nhà tài trợ và đơn vị tổ chức, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chương trình diễn ra hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu công tác tổ chức phải được chuẩn bị chi tiết, khoa học, từ nội dung chương trình, tiếp đón khách, hậu cần đến các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông. Các đơn vị cần phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ, hạn chế tối đa sai sót.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đối với công tác chỉnh trang đô thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng phương án, sớm triển khai trang trí hoa, tiểu cảnh trên các tuyến đường từ sân bay Liên Khương, tuyến cao tốc đến khu vực trung tâm Đà Lạt, tạo cảnh quan đẹp và không gian thuận lợi cho du khách.

Các sở, ngành và địa phương cũng được yêu cầu tăng cường vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị hoa và các điểm trang trí phù hợp, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Lạt xanh, sạch, đẹp trong thời gian diễn ra lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, các đơn vị phải tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ để tổ chức thành công Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, qua đó tạo dấu ấn cho điểm đến Lâm Đồng đối với du khách trong nước và quốc tế.