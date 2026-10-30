Lễ hội nhạc Jazz quốc tế, điểm nhấn mới của du lịch Lâm Đồng

Lễ hội do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo với sự đồng hành của HAUS Foundation (thành viên Công ty Cổ Phần The One Destination), là một trong những hoạt động thuộc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận các phong cách nhạc Jazz đa dạng; đồng thời tăng cường kết nối giữa âm nhạc thế giới với văn hóa, cảnh quan và bản sắc Đà Lạt.

Phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về lễ hội ngày 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO vừa là niềm tự hào vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của âm nhạc trong đời sống văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng giao lưu quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Chu Quốc Hùng- TTXVN

Việc tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là một trong những nỗ lực cụ thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách, quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng năng động, sáng tạo, giàu bản sắc. Theo ông Đinh Văn Tuấn, chất lượng nghệ thuật cần đi đôi với tính chuyên nghiệp trong tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn và sự thuận tiện cho người dân, du khách. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, bảo đảm lễ hội diễn ra đúng kế hoạch, tuân thủ quy định pháp luật.

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng lễ hội, Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, ngay từ đầu, ông đã chủ động lựa chọn Đà Lạt là địa điểm tổ chức bởi sự phù hợp đặc biệt giữa âm nhạc Jazz với không gian, khí hậu, kiến trúc và cảnh quan của thành phố. Theo nhạc sĩ, Đà Lạt có sức hấp dẫn riêng với tiết trời se lạnh, những mùa nắng, sương và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, tạo nên tâm thế thưởng thức âm nhạc khác biệt. “Ở Việt Nam, nếu không phải Đà Lạt thì không nơi nào phù hợp hơn để thưởng thức jazz”, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ. Ông cho rằng Jazz có sự tự do, ngẫu hứng, không buộc người nghe phải tiếp nhận âm nhạc theo một khuôn mẫu cố định. Chính tinh thần ấy có sự tương đồng với Đà Lạt - thành phố khuyến khích cảm xúc, sự sáng tạo và những trải nghiệm mới mẻ…

Khuôn viên khuôn viên dự án HAUS Da Lat, nơi sẽ diễn ra 2 buổi biểu diễn dành riêng cho khách mời tại Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh TTXVN phát

Lý giải tên gọi Vietnam Jazz Heritage Festival, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, từ “Heritage” (di sản) gợi mở cuộc đối thoại giữa thành phố di sản với âm nhạc di sản. Di sản Đà Lạt không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc mà còn bao gồm thiên nhiên và cảnh quan đặc sắc. Khi được thưởng thức tại đây, Jazz không chỉ là cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ với khán giả mà còn kết nối với chính không gian, kiến trúc và thiên nhiên nơi âm nhạc vang lên. Điểm nhấn của Lễ hội lần này là Ban Tổ chức đã mời được nhiều ngôi sao nhạc Jazz thế giới tham dự…

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Lễ hội diễn ra trong ba ngày với các không gian biểu diễn khác nhau. Đêm khai mạc dự kiến từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 6/11 tại Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt; ngày 7/11, chương trình biểu diễn mở rộng diễn ra tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình. Trong tối ngày 7 và từ chiều ngày 8/11, các hoạt động biểu diễn dành cho khách mời được tổ chức tại khuôn viên dự án HAUS Da Lat bên hồ Xuân Hương.

Các nghệ sĩ tham gia gồm Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West và Raul Midón (Hoa Kỳ) cùng các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc và nhiều tên tuổi Việt Nam như Diva Hồng Nhung, Trần Thu Hà; nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa…

Việc lần đầu tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam tại Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật tại các khu vực công cộng, tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Qua đó, Lâm Đồng từng bước khai thác hiệu quả lợi thế văn hóa, nghệ thuật, kết nối với du lịch và dịch vụ, góp phần đưa danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO trở thành động lực phát triển bền vững.