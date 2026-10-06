Lễ hội Nguyễn Trung Trực ở Vĩnh Phong

Người dân chỉnh trang tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được đặt tại đình Hoàng Bổn Cảnh, ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong để chuẩn bị tổ chức lễ hội Nguyễn Trung Trực năm 2026.

Hòa cùng không khí kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), những ngày qua, tại đình thần Hoàng Bổn Cảnh, ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong, chính quyền xã và người dân khẩn trương chỉnh trang khuôn viên, dựng sân khấu, tập dượt văn nghệ, sẵn sàng cho lễ hội Nguyễn Trung Trực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo không khí háo hức trước ngày lễ hội.

Ông Đặng Trường Sơn, ngụ ấp Căn Cứ, xã Vĩnh Phong cho biết người dân địa phương rất vui khi lần đầu tiên lễ hội Nguyễn Trung Trực được tổ chức với nhiều hoạt động tại quê nhà. Những ngày qua, vợ chồng ông đến đình thần Hoàng Bổn Cảnh vệ sinh khuôn viên, góp sức cùng địa phương chuẩn bị cho lễ hội.

“Trước đây, mỗi năm đến lễ hội Nguyễn Trung Trực, gia đình tôi thường đến Rạch Giá viếng, thắp hương tri ân cụ Nguyễn. Năm nay quê nhà Vĩnh Phong tổ chức lễ hội nên gia đình sẽ viếng tại địa phương”, ông Sơn nói.

Ở giáp ranh xã Vĩnh Phong, ông Bùi Văn Hiến, ngụ ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau) cũng mong chờ đến ngày lễ hội Nguyễn Trung Trực. Nhà cách đình chỉ vài trăm mét nên hằng năm đến ngày lễ hội, ông Hiến đều đến tham gia. Với ông, đó vừa là tín ngưỡng dân gian vừa là dịp tưởng nhớ, tri ân, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Ông Hiến nói: “Nghe nói năm nay lễ hội Nguyễn Trung Trực tổ chức quy mô lớn hơn, tôi tiếp tục đến xã Vĩnh Phong tham gia lễ hội. Đây không chỉ là dịp thắp nén hương tri ân, nhắc nhớ con cháu về truyền thống yêu nước mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng đồng”.

Lễ hội Nguyễn Trung Trực năm 2026 tại xã Vĩnh Phong diễn ra từ ngày 6 đến 8/10 (nhằm ngày 26 đến 28/8 âm lịch. Chương trình gồm các nghi thức truyền thống như lễ tế, dâng hương, dâng lễ vật, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tinh thần yêu nước của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, giao lưu đờn ca tài tử, trưng bày sản phẩm OCOP, sản vật địa phương...

Ông Võ Văn Kiệt, Phó Ban Trị sự đình thần Hoàng Bổn Cảnh cho biết Ban Trị sự đã chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ hội, từ chỉnh trang khuôn viên đến sắp xếp các phần việc phục vụ lễ cúng và đón tiếp khách thập phương. Các thành viên phối hợp thực hiện từng phần việc, bảo đảm nghi thức diễn ra trang trọng, đúng truyền thống.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong Nguyễn Chí Thanh, địa phương chưa có đình thờ riêng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Tuy nhiên, từ lâu, Ban Trị sự đình thần Hoàng Bổn Cảnh và người dân vẫn tổ chức lễ hội Nguyễn Trung Trực trong dịp lễ kỳ yên hằng năm. Năm 2004, Ban Trị sự đình cùng các bậc cao niên thống nhất xin ý kiến lãnh đạo xã cung thỉnh tượng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực về phối thờ tại đình, sau đó duy trì lễ hội hằng năm vào ngày 28/8 âm lịch.

Trên cơ sở đó, năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Phong phối hợp với Ban Trị sự đình thần Hoàng Bổn Cảnh nâng quy mô tổ chức các hoạt động kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh với thời gian dài hơn, nội dung phong phú hơn.

“Việc tổ chức lễ hội thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của Vĩnh Phong đến người dân và du khách”, ông Nguyễn Chí Thanh nói.

Thời gian tới, xã Vĩnh Phong tiếp tục phối hợp Ban Trị sự đình thần Hoàng Bổn Cảnh và nhân dân duy trì các nghi lễ truyền thống, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội Nguyễn Trung Trực theo hướng trang trọng, văn minh, an toàn, tiết kiệm. Xã dự kiến duy trì lễ hội hằng năm, gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, qua đó góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.