Lễ hội Nguyễn Trung Trực diễn ra từ ngày 6 đến 8/10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu kết luận cuộc họp.

Chiều 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác tổ chức lễ hội.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các tiểu ban phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Rạch Giá rà soát các phần việc được giao, khẩn trương hoàn thành theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường phối hợp trong công tác chuẩn bị lễ hội.

Đồng chí Lê Văn Phước yêu cầu hoàn chỉnh chương trình, kịch bản nội dung và kịch bản truyền hình chi tiết; đẩy mạnh tuyên truyền về lễ hội bằng nhiều hình thức. Các đơn vị cũng được yêu cầu chuẩn bị hậu cần, lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đại biểu; vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế và an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Nguyễn Diệp Mai báo cáo công tác tổ chức lễ hội.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8/10/2026, nhằm ngày 26 đến 28/8 âm lịch.

Các nghi lễ gồm Thượng đại kỳ, phần hương, tế đàn cả, hậu phối... được tổ chức theo nghi thức truyền thống tại Đình thần Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có lễ thắp hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868; lễ thắp hương của các đoàn đại biểu về dự lễ hội; chương trình nghệ thuật khai mạc và lễ dâng hương tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực.

Phần hội diễn ra từ ngày 20/9 đến 15/10, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch; trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại và sản phẩm OCOP của tỉnh.